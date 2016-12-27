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В Одессе избили известного украинского исполнителя

27.12.2016 10:05
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В Одессе избили известного украинского исполнителя

В Одессе избили известного украинского певца, экс-участника шоу "Голос країни-6" Константина Дмитриева, выступающего под псевдонимом Constantine.

Об этом в Instagram сообщил певец Иван Дорн, который занимается продюсированием исполнителя, передает Обозреватель.

Вероятно, что после полученных травм подопечный Дорна по лейблу "Masterskaya" попал в больницу.

"Спасибо одесским гопникам, теперь у Константина есть обложка на следующий трек. Костя обещает мстить", - с юмором подписал снимок Ваня.

В комментариях он отметил, что парня избили из-за IPhone, который он засветил на улице.

Также пользователи сети заметили, что рядом с Constantine на снимке его коллега - украинский музыкант Максим Сикаленко, который более известен под именем Cape Cod.

 

Источник: from-ua.com.



Теги: Донбасс, Одесса, певец, Голос країни, избили
 
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