В 2017 году Кремль будет "наступать Украине на все мозоли", активно используя пропаганду, чтобы поддерживать напряженность в стране, но третьего Майдана не будет; возможны лишь досрочные парламентские выборы.

Такой прогноз Обозревателю озвучил российский политолог Дмитрий Орешкин.

"Кремль будет наступать на все мозоли, какие только возможно, начиная с пропагандистского пространства. Основная цель России - ни за что не допустить, чтобы в Украине получилось", - сказал он.

В качестве примера политолог рассказал о том, что в российских СМИ пишут: "В Киеве сгорело метро, обнаружили сгоревших людей", "ситуация в Киеве рушится", "утрачен контроль", "население негодует", "индекс борща увеличился вдвое". По прогнозам Орешкина, Кремль также "будет поддерживать экстремистские и сепаратистские настроения, особенно в той части Украины, где компактно проживает русское население. Может быть, даже будут пытаться провоцировать вооруженные конфликты".

Таким образом, власти России будут делать все, чтобы "поддерживать напряженность всеми доступными способами", - убежден он.

Вместе с тем политолог уверен: "Это будет мешать Украине, но это ни к чему не приведет". "Сбить Украину с этого вектора будет уже трудно. Никакого третьего Майдана, с моей точки зрения, не просматривается. Максимум, что просматривается - досрочные выборы Верховной Рады. Что вполне легально и даже естественно, потому что всегда после смены вертикальной власти на невертикальной имеется всплеск коррупции".

"Мне кажется более вероятным развитие событий, как в Польше 20-летней давности. Не оптимальный, не идеальный, но вполне демократический путь", - добавил он.

Орешкин признал, что в Украине "есть партия войны и партия мира". В то же время он прогнозирует, что "партия войны будет проигрывать". И добавил, что попытка украинской власти "что-то учудить на Донбассе" будет контрпродуктивной и ухудшит отношения с Западом.