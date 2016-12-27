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"Ватный суд": Россия вдруг решила, что может в своем "суде" оценивать события в Украине

27.12.2016 17:00
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"Ватный суд": Россия вдруг решила, что может в своем "суде" оценивать события в Украине

Дорогомиловский суд Москвы удовлетворил иск экс-депутата Верховной Рады Владимира Олийныка о признании смены власти в Украине в 2014 году государственным переворотом.
Об этом сообщает ТАСС.

"Данное обстоятельство нашло убедительное подтверждение в многочисленных доказательствах, которые собраны судом. Эти факты отражают вопиющие нарушения закона на Украине, приведших к государственному перевороту", - говорится в тексте судебного решения. "Поддержка США и ЕС антиконституционного переворота на Украине привела к расколу общества и возникновению вооруженного конфликта", - есть там и такие слова.

Конечно, не обошлось и без "радикалов": "На Украине действуют экстремистские группировки, являющиеся частью власти и преследующие людей по принципу социальной и идеологической ненависти. Экстремистские деяния данных объединений подтверждены различными источниками, в том числе и данными российской прессы, которая ограничивается на территории Украины".

"В связи с событиями на Украине жители Крыма и Севастополя, чувствуя свою духовную связь с народами России, провели в соответствии с международными законами референдум о воссоединении с Россией", - есть в решении и такой поворот. 

 

Источник: sprotyv.info.



Теги: Украина, Россия, Донбасс, суд, Майдан
 
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