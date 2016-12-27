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ВНИМАНИЕ! Мошенники распространяют слухи об украденной баз данных клиентов "ПриватБанка". Просят "уточниить" ревизиты
27.12.2016 12:03
Мошенники распространяют слухи о якобы воровстве баз данных клиентов "Приватбанка", но в учреждении уверяют в надежной защите. Об этом сообщает Служба безопасности "ПриватБанка" со ссылкой на данные Киберполиции Украины.
Как отмечают в банке, информацию о "воровстве" баз данных банка распространяют мошенники, которые прикрываются этими слухами чтобы вынудить клиентов “защититься” путем передачи номеров карт и других личных данных.
"Вся информация в базе данных банка надежно защищена и система защиты информации исключает возможность ее несанкционированного копирования или постороннего доступа, в том числе сотрудниками банка. Мы обращаем внимание наших клиентов на зафиксированные случаи попыток мошеннического получения личных данных, и просим быть внимательными при получении подобных звонков от неустановленных лиц", - говорится в сообщении "ПриватБанка".
Как отмечают в банке, информацию о "воровстве" баз данных банка распространяют мошенники, которые прикрываются этими слухами чтобы вынудить клиентов “защититься” путем передачи номеров карт и других личных данных.
"Вся информация в базе данных банка надежно защищена и система защиты информации исключает возможность ее несанкционированного копирования или постороннего доступа, в том числе сотрудниками банка. Мы обращаем внимание наших клиентов на зафиксированные случаи попыток мошеннического получения личных данных, и просим быть внимательными при получении подобных звонков от неустановленных лиц", - говорится в сообщении "ПриватБанка".
Источник: ostro.org.
Теги: Донбасс, ПриватБанк, мошенники
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