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Военные рассказали, как боевики "соблюдают" режим тишины
По словам бойцов, всю прошлую неделю каждый день боевики выпустили по ним около двух сотен мин.
В Луганской области сегодня было всего два обстрела. Тяжелую артиллерию боевики не применяли. Но полной тишины все равно нет. Стрелковое оружие противника не замолкает. Дорога и поле возле села Троицкое сплошь усеяны свежими воронками. Их тут – десятки.
По словам бойцов, всю прошлую неделю каждый день боевики выпустили по ним около двух сотен мин.
"Тут не то, что поднять головы – расстояние тут большое, стрелковым оружием не достанешь. Поэтому были, в основном, минометные обстрелы. В день было по 4-5 подходов. То есть 3-4 часа прошло – и опять, постоянно", – говорит Артем, военнослужащий Вооруженных Сил Украины.
Минометы всех типов, тяжелые гаубицы, БМП и даже Грады – на головы армейцев обрушилось все.
По словам военных, уже две ночи – тишина – нет минометных обстрелов. А что же касается мира – то здесь им и не пахнет.
Перемирие – есть, но оно весьма условно, говорят бойцы. По-прежнему ходят диверсионно-разведывательные группы противника. И по-прежнему работает стрелковое оружие.
Первую атаку армейцам пришлось отбивать уже через два часа после объявления режима полной тишины.
"Позавчера ночью была группа ДРГ, восемь человек засекли. Это уже было перемирие. Трех из них мы ранили. Видно было в тепловизор, что они их потянули. И они ушли", – сказал Дмитрий, военнослужащий ВСУ.
В то, что такая тишина продлится долго, военные не верят. Говорят, противник к чему-то готовится.
Источник: segodnya.ua.
Теги: Донбасс, боевики, ВСУ
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