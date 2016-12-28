Аферист будет спасать Новый год, а Зеленский станет Снежинкой

28.12.2016 17:30

В новогодние вечер и ночь украинские телеканалы приготовили традиционный «винегрет» из музыки и юмора. Предлагаем вашему вниманию обзор основных телепередач 31 декабря.

«Интер»

В 22:30 на этой «кнопке» стартует новогодний огонёк «Остаёмся зимовать». Согласно сюжету истории, главный герой - директор ночного клуба и аферист Леонид Викторович (российский актёр Ян Цапни, известный по лентам «Горько!», «Метод», «Жених») в новогоднюю ночь решает провернуть большую праздничную аферу: организовать в одном ночном клубе два абсолютно разных концерта - «Хиты 90-х» и современный «Новый год. Новый хит!».

В зале одновременно оказываются два состава исполнителей и слушателей: сталкиваются два мира, которые разделяет двадцать лет жизни, опыта и музыкальных пристрастий. Но директора не пугают возможные противоречия во взглядах и вкусах публики: собрав деньги за билеты, он собирается скрыться с двойной кассой. Новый год под угрозой срыва. К счастью, ситуацию спасает… любовь.

В шоу занято целое созвездие артистов: Ирина Билык (выступит со своим новым мужем Асланом Ахмадовым), Макс Барских, Наталья Могилевская, Monatik, Александр Пономарёв, Никита Алексеев, Ани Лорак, «ТІК», Loboda (сменит три образа и подарит зрителям премьеру песни «Снегом белым»), «Потап и Настя», Ольга Полякова, Виктор Павлик, «Время и Стекло», Олег Винник, Real О, «НеАнгелы», Надежда Мейхер, Виталий Козловский, Злата Огневич, El Кравчук, Дмитрий Коляденко, Мария Яремчук, Светлана Тарабарова, группы «Авиатор» и другие.

Будут номера и от телеведущих «Интера», которые создадут собственный музыкальный бенд!

«Будет много премьер песен, кавер-версий на известные хиты, которые зрители даже не ожидают услышать именно в такой интерпретации. У нас в этом году подобрался очень сильный актёрский состав. Будет очень много сюрпризов!» - уверяет режиссёр-постановщик новогоднего огонька Александр Игудин.

Съёмки проходили в конце ноября на Киностудии имени Довженко. В трёх павильонах были построены сложные и яркие декорации.

1+1

На «плюсах» традиционно запустят 31-го новогодний выпуск «Вечерний квартал» (стартует в 20:15).

Вместе с квартальцами зрители посмеются над актуальными темами уходящего года и подведут его итоги. Будут шутки о новоизбранном президенте США Дональде Трампе, о премьере новой комедии «Слуга народа 2», скетч «1 января у наших политиков», пресс-конференция беглого экс-президента Януковича, ну и, конечно, Новый год в семье Вовы и Лены.

Яркий номер представят «Братья Шумахеры», обыграв подготовку новогоднего обращения президента.

Монолог Владимира Зеленского дополнит тему Нового года воспоминаниями из детства. Все помнят, как в детском саду на утреннике наряжались в костюмы зайчиков, лисичек и снежинок. Вот и Владимир в образе Снежинки подведёт итоги года.

Ну, а музыкальную составляющую в главную ночь года возьмут на себя на «плюсах» София Ротару, Потап и Настя, Наталия Могилевская, НЕАНГЕЛЫ и Макс Барских.

Канал «Украина»

Здесь решили обойтись ранее снятыми проектами. В 19:55 будет показан мюзикл «Алиса в стране чудес», в котором участвуют Светлана Тарабарова, Джамала, Потап, Анастасия Каменских, Лайма Вайкуле, Ирина Билык, Андрей Данилко.

А в 21:50 покажут ранее выходившее «Говорить Україна. Большое новогоднее шоу», где собраны самые запоминающиеся герои данного проекта, которые будут соревноваться в различных номинациях.

СТБ

Проект «Новый год СТБ» начнётся в 22:00. За два часа до Нового года выясняется, что праздничный эфир под угрозой и показывать нечего. Телеведущим Андрею Беднякову и Диме Танковичу поручено срочно организовать новогоднее шоу. Но кое-кто из ведущих считает, что справится с этой задачей намного лучше. И пока Дима и Андрей отчаянно спасают ситуацию, парочка коварных заговорщиков устраивает им разные ловушки…

Зрителей также ждёт концерт с участием Джамалы, Светланы Лободы, Потапа и Насти, The Hardkiss, Константина Меладзе и других. А ещё - комедийные пародии на самые обсуждаемые события уходящего года.

ICTV

В ночь на 1 января телеканал ICTV приглашает встретить 2017-й год без политики, в компании самых весёлых юмористов года, звёзд телэкранов. Праздничное «Дизель Шоу» начнётся в 20.00

Тематические шутки о новогоднем застолье и рождественских традициях, весёлые стендапы, миниатюры и песни в исполнении актёров «Дизель Студио» (Егор Крутоголов, Марина Поплавская, Александр Бережок, Виктория Булитко, Евгений Гашенко, Яна Глущенко, Евгений Сморыгин, Олег Иваниц и другие) подарят массу позитива.

Компанию «дизелям» составят популярные артисты. В необычных амплуа на сцене появятся и ведущие телеканала ICTV - Оксана Гутцайт («Факты»), Константин Стогний («Чрезвычайные новости»), Антон Равицкий, Юлия Зорий и Павел Казарин («Утро в Большом Городе»).

Подготовила Ольга НИКОЛАЕВА.