Чем грозит Украине признание Майдана госпереворотом

28.12.2016 10:59

Все это было бы смешно, когда бы не было так грустно" - эти небезызвестные строки из стихотворения российского поэта Михаила Лермонтова точно описывают решение Драгомиловского суда Москвы, который рассмотрев иск экс-нардепа Владимира Олейника, признал события 2014 года в Украине госпереворотом.

Бывший регионал Владимир Олейник, один из подозреваемых по делу "диктаторских законов" 16 января 2014 года, решил отплатить украинской власти той же монетой, и как считают опрошенные Страной эксперты, отныне будет небезосновательно троллить ее по полной программе, используя все доступные правовые механизмы.

"Страна" поговорила с юристами и политологами и разузнала, считается ли это судебное решение обязательным для Украины и чем оно может обернуться в будущем.

Для Украины решение - не фикция.

22 января 1993 года в Минске была принята Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях в гражданских и уголовных делах. Ее подписантами стали члены Содружеств независимых государств, и в том числе Украина. В дальнейшем наше государство ратифицировало эту Конвенцию, в которой речь идет о том, что стороны оказывают друг другу правовую помощь путем выполнения процессуальных и иных действий, предусмотренных законодательством запрашиваемой стороны, в том числе и в части исполнения судебных решений.

Несмотря на конфликт между странами, Украина не разрывала это соглашение и не отзывала свою подпись под Конвенцией. И посему, как полагают юристы, именно этот документ может стать причиной для запроса российской стороны по выполнению Украиной решения московского суда, а значит не только взбудоражить информационное пространство, а и привести к конкретным правовым последствиям.

"Решение суда можно пытаться исполнить несколькими путями. Первый, самый простой, на основании Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях в гражданских и уголовных делах, которая ратифицирована Украиной, Гражданского процессуального кодекса, истец будет просить украинский суд признать решение российского суда обязательным для Украины, - рассказывает "Стране" адвокат Олег Бабич, управляющий партнер Адвокатского объединения "Лекс энд Баклер", - Понятное дело, что наш суд откажет, и это решение непременно будет обжаловано в Европейский суд по правам человека. Вне зависимости от позитивности решения, будет громкий информационный шум, прежде всего рассчитанный на граждан Российской Федерации".

Адвокат отмечает, что второй способ реализации решения суда, как не парадоксально, военный. "На самом деле, решение о признании переворотом трагических событий в Украине, т.е. нелегитимной сменой власти, ставит в неудобное положение саму Российскую Федерацию. Российская государственная власть должна или проигнорировать решение собственного суда или обязана будет принять весомые меры по его исполнению, например, новые уголовные дела, непризнание права собственности на определенное имущество, разрыв дипломатических отношений, аж до непризнания, возможно в отдаленном будущем, украинской власти и введении военного контингента. Опасно недооценивать многоходовки нашего северного соседа, особенно с учетом стремительно изменяющейся международной конъюнктуры", - полагает адвокат.

В свою очередь, экс-замминистра юстиции, адвокат Юрий Иващенко считает, что это "фактовое решение" суда может стать началом целой плеяды политических последствий.

"Вспомните решение Апелляционного суда Киева, который постановил считать Голодомор геноцидом украинского народа. После этого судебного фактового решения последовало конкретное закручивание гаек в отношении тех, кто отрицал, что это геноцид. Далее последовали решения на законодательном уровне - наказание за отрицание геноцида и так далее. То есть, установление факта госпереворота может стать новым началом политической борьбы. А поскольку Конвенцию о правовой помощи мы не отменяли, Россия может потребовать от Украины установление факта госпереворота. А дальше в любом решении суда европейской юрисдикции против украинских чиновников прежней власти или действующей эта инстанция сошлется на это решение московского суда и будет использовать его как доказательство в деле. То есть, это только первый шаг".

В парламентской коалиции также считают, что решение московского суда только на первый взгляд выглядит смешно. Например, депутат от Народного фронта Сергей Высоцкий на своей странице в Facebook уже написал, что "это подготовка политико-правового фона к дальнейшим действиям по оккупации Украины. И подтверждение того, что планы Кремля в этом отношении остаются неизменными".

"Если дестабилизация государства окончится приходом к власти сил реванша, именно решение московского суда и наработанные в ходе этого так называемого "процесса" "материалы" станут отправной точной для начала массовых репрессий в Украине. Нам с вами, дорогие активисты, волонтеры, добровольцы, военнослужащие депутаты, журналисты, готовят статус “путчистов” и “незаконных вооруженных формирований", - считает политик.

Политический эксперт Руслан Бортник сообщил "Стране", что это решение может привести к конкретным шагам в виде задержания украинских чиновников или давления на украинские элиты.

"Это шантаж, давление на украинские элиты. Решение московского суда создает широкий спектр для спекуляций. Если Евромайдан был государственным переворотом, то нынешняя власть не легитимна. Это может вылиться в задержание украинских чиновников, перенос юридических споров между Россией и Украиной в европейские судебные инстанции. То есть, это не безобидная шутка, а вполне серьезная эскалация и без того натянутых отношений между странами", - считает Руслан Бортник.

"Политические последствия будут обязательно. Россия - авторитарная страна, поэтому не обращать внимания на решения своего собственного суда не сможет. Будет ли Россия требовать от Украины переподтвердить это решение в украинском суде - вполне возможно, но это будет слишком жесткий троллинг. Что будет делать Украина с этим решением? Назовет его информационной войной. Но остаться незамеченным оно не сможет. У нас же дело о расстреле Небесной сотни тянется уже который год, а здесь готовый ответ, почему погибли люди", - считает политолог Андрей Золотарев.

Источник from-ua.