Яценюк готовит громкое возвращение

28.12.2016 13:07

Политтехнологи «Народного фронта» начали возвращение Арсения Яценюка в публичное пространство. «Вести» узнали, насколько украинцы простили экс-премьеру провал проекта «Стена» и подскочивший доллар, и о перспективах проекта «Яценюк 2:0», передают Вести.

«Пробным шаром» было выступление Яценюка на форуме «Ялтинская европейская стратегия» 16 сентября, после более чем полугодичной паузы. Следующее появление — через месяц, в Раде, после которого Яценюк провел ряд встреч ТОП-уровня: с вице-президентом США Джозефом Байденом, канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Постепенно активность усилилась. Яценюк уговаривал депутатов от НФ голосовать за бюджет, а на ТВ уже несколько дней крутят ролик, в котором он хвастает реформами, пеняет на «происки врагов» и ретранслирует слоган времен 2014-го: «Сильная команда для сложных времен».

«Он не учел, что для избирателя это значит: «С нами сложные времена не закончатся». Его по-прежнему воспринимают как автора «социального геноцида», как бы кто ни ждал, что грязь сама отвалится, — уверяет политтехнолог Андрей Золотарев. — Тем не менее у Яценюка попытались обелиться: сначала ухватились за «пленки Онищенко» (нардеп рассказывал, что в АП заказывали компрометацию Яценюка перед отставкой. — Авт.), потом — за вброс о «25 виллах», которые якобы он купил во Флориде. Хотя это похоже на инспирированный технологами скандал».

В пользу этого — фейсбучный пост Тараса Березовца, политтехнолога, близкого к НФ и Арсену Авакову, с «публичными извинениями» блогера, который и был автором фейка о «виллах Яценюка».

В команде Яценюка уверяют: он никуда и не пропадал. «Он остается в стратегическом совете президента, «семерке». Он постоянно в офисе, на совещаниях», — сказал наш собеседник в НФ. И все же внутри НФ сильные противоречия.

Это видно по представленности «ТОПов» партии в ролике (см. фото): нет Андрея Парубия, а Арсен Аваков стоит через пять человек от Яценюка. «Парубий может вести переговоры (о вхождении в «Самопомич». — Авт.), но Аваков, Турчинов и Яценюк пока остаются центрами влияния с различиями в позициях, — описал диспозицию политолог Владимир Фесенко. — Их проиллюстрировала необходимость приезда Яценюка в Раду в «бюджетную ночь» (раньше депутаты от НФ голосовали синхронно) и снятие неприкосновенности с Новинского — за это не жали кнопки люди Николая Мартыненко (спонсор НФ. — Авт.) и самого Яценюка».

Кстати, Авакова политолог называет «свободным радикалом» и подтверждает информацию о возможном уходе его в свой политпроект «Национальный корпус», но чуть позже, к весне. «В ролике Аваков за пять-шесть человек от Яценюка — не по правую руку, но и не порвал отношения. Пока не определился», — считает Золотарев.

Важный момент — стабильность коалиции. Сразу несколько источников подтвердили «Вестям» наличие договоренностей, которые визировала уходящая администрация Барака Обамы, о гарантиях ненападения НФ и БПП. Они под угрозой.

«Эти гарантии уходят в прошлое — у Яценюка были связи только в неоконсервативном крыле Демпартии (его яркий представитель — Джозеф Байден. — Авт.)», — подтвердил Золотарев.

По мнению эксперта, с этим можно связывать череду медиа-атак БПП на Авакова после трагедии в Княжичах и обратно — Авакова на Нацбанк, который возглавляет близкая к президенту Валерия Гонтарева. Экс-силовики обнародовали флешку с компрометирующими телефонными переговорами замглавы НБУ Екатерины Рожковой — по данным «Вестей», запись вели в интересах главы МВД.

«При этом обе стороны пытаются наладить контакт с Белым домом. Но они пока находятся в поисках, да и в целом у Киева понимание внешнеполитической стратегии Трампа строится на его твиттах и отрывочных заявлениях, — сказал «Вестям» эксперт-международник Антон Кучухидзе. — Новой Виктории Нуланд в Вашингтоне пока нет».

Источник from-ua.