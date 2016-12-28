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Как живет эвакуированный из Крымского конно-спортивный клуб
В Северодонецком конноспортивном клубе «Виртуоз» можно познакомиться с осликами и русскими рысаками, которых хозяину пришлось эвакуировать из села Крымское.
Спортсменка Ира Батанова, которая знает в конюшне клуба каждого из обитателей, и сама – переселенка. Приехала в Северодонецк из Киева, потому что тренер Валерий Степанович Кучеренко уговорил. Они оба – луганчане. Когда-то Ира была студенткой аграрного вуза, а в столицу перебралась вслед за лошадьми, с которыми работала. А тренер переехал в Северодонецк после известных событий. Увидел, что лошади тут есть, а спортсменов не хватает. И позвал лучшую свою ученицу работать с вестфальцами, которые готовы завоевывать лучшие призы на крупных соревнованиях.
Но в этом году спортсменам довелось выполнить еще и необычную просьбу по эвакуации двух русских рысаков и трех осликов из села Крымское, которое находится возле самой линии разграничения.
«Это лошади, которые так сказать, участвовали в боевых действиях»,- рассказывает Ирина Батанова.
В первый раз она увидела их по телевизору, в новостном сюжете из села Крымское. Русские рысаки сбежали из конюшни, когда начались обстрелы. Оказывается, в этом селе известный предприниматель из Кадиевки накануне АТО пытался обустроить базу отдыха для своих работников. И организовал целый зоопарк: были там павлины, лошади и ослики. Лошадей поймали и оседлали бойцы, и даже какое-то время патрулировали на них улицы Крымского. Но рысакам нужен и корм, да не только сено и солома, и денник, да – чистый, и чтобы не стреляли вокруг. Так что лучшим выходом для всех стало то, что нашелся владелец животных. Он-то и обратился к директору Северодонецкого конноспортивного клуба «Виртуоз» Павлу Дебеда — попросил помочь вывезти лошадей из села Крымское.
Но это село до сих пор не соединено с подконтрольной Украине территорией более-менее надежной дорогой. Так что директор «Виртуоза» отрядил своих спортсменов-наездников за Герцогом и Дукатом – так зовут лошадей-переселенцев – чтобы вывели из зоны боевых действий верхом. Только у села Смоляниново Павел Дебеда смог, наконец, погрузить испуганных, нетренированных лошадей в специальный автомобиль, на котором обычно возит своих вестфальцев на спортивные соревнования.
А потом эвакуировали таким же нестандартным образом и трех осликов из «крымского» несостоявшегося зоопарка.
«Сейчас на них дети катаются. Даже ставят для них маленькие барьерчики, и ослики у нас уже научились даже прыгать!,- хвастается успехами четвероногих «воспитанников» директор клуба. – А еще пара осликов снова воссоединились уже в нашей конюшне, и уже тут дали потомство».
Ира Батанова тоже считает, что условия, которые созданы в конюшне для обитателей – прекрасные.
Но «ее» кони – это вестфальцы Корнет и Чед.
«Чед любит морковку, арбузы, сухарики. Так что я сама для него лакомства сушу, и сладенькие, и с солью,- рассказывает Ирина Батанова. — Мы с ним знакомы примерно год. И хорошо сдружились, друг друга уважаем. Уже во многих соревнованиях участвовали, а не так давно в Славянске, на межобластных соревнованиях взяли Кубок. Впереди у нас много побед!».
Возможно, в новом году победы ждут и вынужденных переселенцев – русских рысаков Дуката и Герцога. А вот их «земляки» из Крымского – ослики – больше ждут сладких праздничных угощений – морковку и тыкву, а, может быть, и яблоки от ребятишек, которые с таким удовольствием катаются на них в Северодонецком конноспортивном клубе.
Источник Трибун.
Теги: Донбасс, эвакуация, конный клуб
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