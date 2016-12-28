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Луценко: Человек, который законно поставил киоск и выживает, - не меньший герой, чем тот парень, что на фронте держит линию
Генеральный прокурор Юрий Луценко считает, что честный предприниматель – не меньший герой, чем солдат. Об этом он заявил на брифинге, который транслировал телеканал "112 Украина".
"Люди, которые будут торговать в установленных пределах, - наши герои. Человек, который сегодня поставил киоск и выживает, является не меньшим героем, чем тот парень, который на фронте держит линию. Я вам это честно говорю. Сегодняшний предприниматель, который законно, подчеркиваю, - законно, работает в городе Киеве или по Украине - не менее герой, чем солдат, который защищает нашу страну. И те, и те строят страну. Поэтому, мы не боремся с малым и средними бизнесом, в конце концов, эти люди сделали две революции в нашей стране. Но мы боремся с теми, кто вопреки правилам, не платя налоги, платя откаты или дань феодалам, сегодня составляют нездоровую конкуренцию законной торговле. Но это все надо делать законными методами. Я взял под личный контроль три события - два события у "Политеха", одна в Оболони", - заявил генеральный прокурор.
Ранее, генпрокурор дал задание всем государственным структурам, городским властям, коммунальным службам, полиции, городской прокуратуре сотрудничать, чтобы 2 тыс. незаконных МАФов в Киеве были устранены в установленном законом порядке.
Отметим, 21 декабря во время стычек при сносе киосков в Киеве возле метро "Политехнический институт" пострадали 5 человек. Владельцы МАФов заблокировали технику коммунальщиков, а затем возник конфликт между предпринимателями и представителями благоустройства.
Теги: Донбасс, Луценко, киоск, фронт
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