Луценко: Человек, который законно поставил киоск и выживает, - не меньший герой, чем тот парень, что на фронте держит линию

28.12.2016 13:43

Генеральный прокурор Юрий Луценко считает, что честный предприниматель – не меньший герой, чем солдат. Об этом он заявил на брифинге, который транслировал телеканал "112 Украина".

"Люди, которые будут торговать в установленных пределах, - наши герои. Человек, который сегодня поставил киоск и выживает, является не меньшим героем, чем тот парень, который на фронте держит линию. Я вам это честно говорю. Сегодняшний предприниматель, который законно, подчеркиваю, - законно, работает в городе Киеве или по Украине - не менее герой, чем солдат, который защищает нашу страну. И те, и те строят страну. Поэтому, мы не боремся с малым и средними бизнесом, в конце концов, эти люди сделали две революции в нашей стране. Но мы боремся с теми, кто вопреки правилам, не платя налоги, платя откаты или дань феодалам, сегодня составляют нездоровую конкуренцию законной торговле. Но это все надо делать законными методами. Я взял под личный контроль три события - два события у "Политеха", одна в Оболони", - заявил генеральный прокурор.

Ранее, генпрокурор дал задание всем государственным структурам, городским властям, коммунальным службам, полиции, городской прокуратуре сотрудничать, чтобы 2 тыс. незаконных МАФов в Киеве были устранены в установленном законом порядке.

Отметим, 21 декабря во время стычек при сносе киосков в Киеве возле метро "Политехнический институт" пострадали 5 человек. Владельцы МАФов заблокировали технику коммунальщиков, а затем возник конфликт между предпринимателями и представителями благоустройства.