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«Тарифный геноцид» в Украине и России. Найди отличия
Российские СМИ и некоторые украинские политики, которые их начитались, часто любят употреблять словосочетание «тарифный геноцид». Так в этих кругах принято называть рост цен на коммунальные услуги, который происходит в Украине в последние годы.
Согласно распространенной версии, которую озвучивают российские журналисты и наши пророссийские политики, — рост тарифов в Украине происходит из-за того, что украинцы захотели жить, как в Европе. Мол, захотели жить как в Европе, вот и получите, а раньше-то Россия газ почти на халяву давала! В общем, очередная вариация на тему все плохо из-за Майдана, которую мы уже разбирали как-то раз.
Действительно, до определенного времени считалось, что резкий рост тарифов на газ и отопление — это расплата за разрыв с Россией и энергетическую независимость Украины. Однако на днях мне попался на глаза сюжет российского ТВ из Ульяновской области РФ, где люди из-за высоких тарифов на коммуналку вынуждены покупать буржуйки, потому что не могут платить. В сюжете показывают и платежки россиян. И там размер счетов никак не ниже, чем в Украине, хотя Россия ни в какую Европу не интегрируется, и вообще ни у кого не покупает ни нефть, ни газ.
Этот сюжет вышел в эфир 8 декабря
Кроме того, его текстовый вариант опубликован также на сайте Ульяновской ГТРК «Волга».
Цитата из репортажа:
«Александр Веденеев бороздит просторы Интернета. Он мечтает купить печку-буржуйку. Говорит, центральное отопление для его семьи – не по карману. Впору переходить на хворост. Иными словами: от чего ушли – к тому и вертаемся!»
В ноябре я заплатил за отопление своей квартиры всего пару сотен грн, потому что у меня теплый дом и теплосчетчик. Я почти не включал батареи, и поэтому сэкономил. А вот платежка из российского сюжета про Ульяновск. Чтобы перевести в гривны, разделите на 2,5.
Неплохо, как для государства — ведущего экспортера углеводородов, да? Так у кого «тарифный геноцид»?
Вот статья на одном из самых авторитетных российских ресурсов РИА «Новости». Кстати, его филиал спокойно себе работает в Киеве.
«Повышение тарифов сначала на газ, затем на отопление, а в перспективе на горячую воду, электроэнергию и холодную воду, возможно, имеют под собой массу экономических обоснований. Европейский выбор, позиция МВФ, газовая независимость и прочие аргументы исполнительной власти, конечно же, очень важны, если бы не одно существенное но. Доходы большинства населения Украины не соответствуют стоимости коммунальных услуг, которые все-таки устанавливают органы государственной власти, а не «дядя» или «тетя» из МВФ», — пишут российские журналисты.
Ок, допустим, «европейский выбор» и «позиция МВФ». Допустим, «европейская цена» (хотя это тоже вранье, в Европе цены выше). А какой выбор сделали жители Заволжского района Ульяновска, которые платят за коммуналку по 5-6 тысяч рублей и ставят буржуйки в своих квартирах? У них тоже МВФ виноват?
Я знаю, что многие усмотрят в этом посте злорадство, но этот пост написан не для того, чтобы в очередной раз поспорить где хуже — в Украине или РФ. На самом деле пост о другом — о том, что не бывает халявы нигде. Ни в Украине, ни в России. Везде сегодня людям приходится платить по рыночным ценам. И в том, что в Украине люди получают высокие платежки, виноваты не Европа, не МВФ, не газовая независимость, а устаревшая, совковая система коммунального хозяйства, которая крайне неэффективно расходует ресурсы.
Давайте почитаем, что пишут на сайте ВГТРК «Волга» о ситуации в российском Ульяновске:
«Львиная доля расходов – плата за «тепло». Услугу предоставляет «Городская теплосеть». Приборов учета объема тепла в домах нет. Начисления — по нормативу. При тарифе: свыше пятидесяти рублей за квадратный метр»
Как видим, уровень тарифов вполне сопоставим с украинским. И у нас, и в РФ одни и те же проблемы — хрущобы промерзают, счетчиков нет, теплотрассы греют небо и т.д. Поэтому платежки могут отличаться на пару сотен гривен, но в целом охреневают от выставленных счетов, как жители «замерзающей Украины», так и жители «процветающего и встающего с колен Ульяновска».
Если почитать российские издания, то сложится впечатление, что в России тишь да благодать, а в Украине вот-вот начнется революция из-за коммунальных тарифов. Некоторые кремлевские консервы, которых очень любит телеканал «Интер», у нас отчаянно пиарят идею «тарифного майдана» уже второй год.
Но на самом деле выходит, что «тарифы Яценюка», как и «тарифы Гройсмана» мало чем отличаются от «тарифов Путина». И даже если мы представим себе, что Майдан не случился, Янукович не убежал, и Украина вместе с ним вступила в Таможенный союз с Россией, то у нас сегодня вряд ли были бы другие тарифы.
Если Россия выставляет платежки на тысячи рублей жителям Ульяновска, то с какой стати она бы выставила меньшие платежки жителям Харькова? Разумеется, избежать подорожания все равно не удалось бы. Просто для того, чтобы объяснить это подорожание, выдумали бы другие отговорки. Например, сказали бы, что виноваты «папередники» или Обама.
Чтобы снизить платежи за коммуналку, нужно бороться с наследием разложившегося советского коммунального хозяйства. Переходить на индивидуальное отопление, утеплять и перестраивать теплотрассы, реконструировать котельные, ставить приборы учета тепла, утеплять промерзающие стены хрущовок и брежневок, и т.д.
Эти меры позволят действительно экономить огромное количество тепла, которое сегодня уходит на обогрев атмосферы.
А манипуляции популистов и ложь российских СМИ, утверждающих, что высокие тарифы в Украине — это прихоть МВФ и следствие газовой независимости, совершенно точно не изменят сложившейся ситуации и не смогут никому помочь.
Источник блог Дениса Казанского.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, тарифы
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