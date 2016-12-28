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Трамп приступил к изучению военных действий в Украине

28.12.2016 10:28
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Трамп приступил к изучению военных действий в Украине

Новый глава США Дональд Трамп начинает процесс знакомства с украинской ситуацией в целом и отдельными вопросами конфликта на Донбассе. Об этом заявил заместитель главы администрации президента Константин Елисеев.
Чиновник сообщил журналистам и подробности будущей встречи Трампа и президента Украины Петра Порошенко в Вашингтоне, пишет Диалог UA.
Первая личная встреча двух президентов может состояться в самом начале 2017 года. Елисеев также подчеркнул, что на сегодняшний день окружение Трампа занято формированием команды и предстоящей инаугурацией, которая состоится во второй декаде января.
Елисеев подчеркнул, что украинские дипломаты уже начали подготовку к визиту Порошенко в США, который намечен на февраль будущего года, и отдельно остановился на первом личном разговоре между Порошенко и Трампом. По словам Елисеева, Трамп поинтересовался обстановкой на Донбассе и услышал реальный расклад сил на востоке Украины от украинского президента.



Теги: США, Донбасс, президент, война
 
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