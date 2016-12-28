Украина получила второй транш финансовой помощи Евросоюза

28.12.2016 06:02

В рамках соглашения о финансировании, заключенного между правительством Украины и Еврокомиссией в 2014 году, Украина получила второй транш финансовой помощи Европейского Союза в сумме € 55,125 млн., сообщает donpress.

Пресс-служба Министерства финансов сообщает: «Указанные безвозмездные и безвозвратные ресурсы были предоставлены Украине по результатам проведения Европейской комиссией оценки внедрения Украиной реформ в сферах борьбы с коррупцией, улучшения системы государственных закупок, улучшения прозрачности и подотчетности в сфере управления государственными финансами, реформы сферы государственного управления, реформирования системы предоставления административных услуг, внедрения конституционной реформы и гармонизации избирательного законодательства и законодательства о финансировании политических партий».

При этом отмечается, что эквивалент указанных средств в национальной валюте, направляется на финансирование расходов общего фонда госбюджета Украины.