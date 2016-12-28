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Украинский дипломат довел политика РФ до неконтролируемого бешенства. ВИДЕО
На российском ТВ очередной скандал с украинцами. Глава правления "Европейское движение Украины" Вадим Трюхан не поддался на уловки пропаганды и публично отказался почтить память жертв, погибших при крушении летевшего в Сирию Ту-154, пишет Диалог UA.
В передаче на "Первом канале" традиционно обсуждали зверства “хунты” в центральной Украине, пытаясь облить грязью приглашенного гостя.
“Близких людей не убивают. Поэтому россиянам нужно перестать убивать близких, как вы говорите, людей в Украине”, - ответил Трюхан на выпад оппонентов.
“Когда вы говорите такие вещи – это ложь и провокация. Войну развязал человек по фамилии Турчинов.., и все эти люди должны его проклинать…”, - заявил ведущий.
“Страны Прибалтики, Украины были под оккупацией. Сейчас это независимое государство. Нужно вам с этим смириться наконец-то и пытаться найти какой-то механизм взаимодействия”, - парировал дипломат.
“Многие сказали, что прийти в Киеве и возложить цветы к российскому посольству – это сегодня акт гражданского мужества. Прийти по поводу гибели людей выразить соболезнования…. это говорит о том, что общество больно”, - традиционно опустился до оскорблений российский ведущий.
Трюхан попросил напомнить о соболезнованиях россиян украинцам за все годы войны в Донбассе.
После этого одна из гостей передачи "Время покажет" от имени украинского народа предложила всем встать для минуты молчания в память жертв крушения Ту-154. В это время Трюхан остался сидеть. Российский сенатор Франц Клинцевич не стерпел такой обиды и набросился на дипломата, а после за руку вывел из студии. Ведущий программы в знак солидарности пожал руку возвратившему Клинцевичу.
Трюхан уже прокомментировал случившееся на своей странице в Facebook. Дипломат уверяет, что его совесть чиста: несмотря на провокационные попытки, он не прогнулся.
“’Но злорадства у меня нет никакого. Смерть есть смерть. Всегда для кого-то это горе”, - написал Трюхан.
Дипломат уверен, что если бы время было возможно вернуть назад, он поступил точно так же. Но сперва предложил бы почтить минутой молчания память 10 тысяч погибших украинцев.
К слову, ситуация с Трюханом явно напоминает события в немецком Гамбурге 1936 года. Тогда при спуске судна на воду присутствовал сам Адольф Гитлер. Только один человек из сотен не поднял руку в нацистском жесте приветствия.
Теги: политика, Россия, Донбасс, дипломат
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- Луценко: Человек, который законно поставил киоск и выживает, - не меньший герой, чем тот парень, что на фронте держит линию13:43
- Украинский дипломат довел политика РФ до неконтролируемого бешенства. ВИДЕО13:38
- Игра в одни ворота – Донбасс рекордно громит Дженералз13:33
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