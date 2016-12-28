В Новый год с российским телевидением, или Лакмусовая бумажка для украинского парламента

28.12.2016 08:58

Для многих жителей нашего региона новости о возможном отключении провайдерами кабельного телевидения целого ряда телеканалов всеукраинского значения с 1 января 2017 года прошли незамеченными. Реалии прифронтовой зоны, постепенное снижение значения телевизионного продукта в формировании информационной повестки дня и подготовка к новогодним праздникам сыграли свое дело. Впрочем, возможно, именно на это и был основной расчет законодателей — лоббистов интересов крупнейших медиахолдингов Украины, принявших в конце ноября текущего года изменения в ЗУ «О телевидении и радиовещании», которым потенциально суждено изменить информационную картину как региона, так и всей страны. Бизнес, «зрада» или просто очередная попытка монополистов укрепить свои позиции — покажет временнẚя ретроспекция.

Если остановиться на сути законодательных изменений — они сводятся к тому, что владельцы 5 основных медиагрупп Украины получили c 1 января 2017 года право взимать оплату с провайдеров за трансляцию своих телеканалов в кабельных сетях. При этом, каналы «впариваются» провайдерам «оптовым методом». То есть провайдер не может выбирать отдельные каналы медиагрупп, а должен покупать их «всем пакетом». К примеру, любители «Интера» обязаны взять «в нагрузку», возможно, даже неизвестные им развлекательные каналы «К1» и «К2», фанаты «ICTV» еще заплатят за «М1» и «М2», а лояльным «1+1» зрителям придется раскошелиться еще и на «Бигуди». Налицо, казалось бы, прямое нарушение антимонопольного законодательства, но….

Ответ кроется в том, кто будет получателем этих денег. Это достаточно известные всем люди (в интересах которых, предположительно, указанные законодательные инициативы и были «протянуты» в парламенте):

— Игорь Коломойский, владелец медиагруппы «1+1 media» (каналы «1+1», «2+2», «ТЕТ», «ПлюсПлюс», «Униан ТВ» и «Бигуди»);

— Виктор Пинчук, владелец «StarLightMedia» («ICTV», «СТБ», «Новый канал», «QTV», «М1», «М2»);

— Ринат Ахметов, владелец «Медиа Групп Украина» («Украина», «НЛО ТВ», «Индиго ТВ»);

— Группа Дмитрия Фирташа — Сергея Левочкина («Интер», «НТН», «Мега», «Энтер-фильм», «Пиксель», «К1», «К2», «Zoom», «Евроньюс»);

— Группа Порошенко-Лясовского, владельцы «5 канала».

Несмотря на дифференцированный подход к начислению оплаты, как правило, он будет базироваться на расчетах абонентов конкретно взятого провайдера. При этом, за права трансляции телеканалов, они требуют:

Порошенко-Лясовский — 10 копеек за 1 абонента в месяц;

Ринат Ахметов — 45 копеек;

Игорь Коломойский — 75 копеек;

Виктор Пинчук – 75 копеек;

Дмитрий Фирташ — Сергей Левочкин — 3 гривны.

Отказавшихся подчиняться новым правилам провайдеров ждет два варианта развития событий. Либо они отключают наиболее популярные в стране телеканалы, что приводит к резкому оттоку абонентов, — и они разорятся. Либо продолжают их транслировать незаконно, рискую оказаться судимыми за нарушение авторских прав.

Чем это чревато, в первую очередь, для нашей Луганской области?

Если медиагруппы не выработают более гибкую политику в отношении кабельных провайдеров местного значения, число абонентов которых колеблется до 20 тысяч (а их в области абсолютное большинство), то последствия — кроме уже перечисленных выше вариантов – следующие. Неминуемое в обозримом будущем повышение абонплаты может привести к тому, что подавляющее большинство пользователей (как правило, люди зрелого и преклонного возраста) откажутся от услуг кабельного телевидения, что еще больше углубит кризис в этой отрасли и приведет к банкротству и исчезновению местных провайдеров как таковых. В дальнейшем, телезрители возвратятся к просмотру телевидения в аналоговом формате.

Учитывая, что в 2017 году запланирован полный переход от аналогового к цифровому ТВ, вскоре они просто вынуждены будут сделать вложения в покупку оборудования для приема цифрового телевизионного сигнала. Или же — в установление собственного оборудования для приема спутникового телесигнала, что даст им беспрепятственную возможность бесплатного просмотра запрещенных российских телеканалов с «распятыми мальчиками», которые без особых проблем транслируются в незакодированном виде. И тогда мы возвратимся к тому, с чего начинали в 2014 году. Только кризис отрасли будет уже более системный, а возможности ограничения со стороны государства попросту исчезнут. И снова здравствуй, русский мир!

Учитывая «местные особенности», высока вероятность и такого развития событий, как уход местных провайдеров в тень. В частности, в свое время в городе Луганске (особенно в частном секторе) была распространена практика, когда под видом разнообразных «обществ любителей телевидения» действовала схема предоставления негласных платных услуг по доступу к ряду телеканалов с использованием системы «МИТРИС» (микроволновая интегрированная телерадиоинформационная система). Коммерческая деятельность указанных обществ была, по сути своей, незаконной, но относительно недорогой для пользователя и сложно доказуемой, что давало возможность отдельным дельцам развернуться в теневом сегменте. В результате такой деятельности, государство, вновь-таки, несет ущерб в виде неуплаты налогов, расширения сегмента теневого информационного бизнеса и обогащения организованных преступных группировок.

Выгодны ли в итоге эти законодательные изменения государству и кому-то еще, кроме представителей украинского олигархата? Вряд ли. Последние возражают, парируя тезисом о возможности получения финансирования для предоставления более качественного информационного контента. Учитывая «насильственную оптовизацию» и крайнюю политизированность телеэфира (что продиктовано их принадлежностью к вышеуказанным противоборстующим представителям политических кругов), об этом тоже можно сказать: вряд ли. Кроме того, получение прибыли всеукраинскими телеканалами от трансляции в кабельных сетях при аналогичном сохранении старых условий для телеканалов регионального уровня — еще один шаг к вытеснению местного телевидения с телевизионного рынка. При сохранении традиционного самофинансирования местного ТВ разрыв в качестве видеопродукта между центральными каналами и местным телевидением, продиктованный разными экономическими возможностями, фактически переведет региональных вещателей в разряд «маргинального ТВ» с дальнейшим банкротством. Таким образом произойдет окончательная монополизация ТВ-рынка 5 группами, которые, исходя из собственных мотивов, будут формировать, манипулировать (или зомбировать?) украинское общество со всеми вытекающими последствиями. Информационное феодальное «крепостничество», оформленное на законодательном уровне.

Многие могут сказать, что кабельное телевидение — устаревшая технология прошлого века, не имеющая ничего общего с будущим. Однако в наших условиях важно не только пытаться создавать новые условия для развития, бездумно копируя их по образу и подобию передовых государств, но и в порывах новаторского реформирования не разрушить то, что уже есть. Создать своеобразную «подушку» в виде переходного периода. Как минимум — для областей украино-российского приграничья и зоны АТО. И, как всегда, — выход есть. Его не может не быть. Главное — к нему пробиться и не дать закрыть дверь. А это уже дело не только политиков, а каждого из нас — тех, кто не хочет, согласно расхожей фразе французского императора, кормить чужую армию.

Не так давно Мининформполитики наконец-то выступило со здравой законодательной инициативой, поддержанной Правительством — ЗУ «О внесении изменений в некоторые законы Украины в отношении территорий с особым режимом вещания». Новый Закон потенциально развяжет руки соответствующим органам в использовании захваченных боевиками частот; упростит процедуру просчета и конкурсного предоставления частот в зоне АТО (как правило, эти бюрократические процедуры при отсутствии коррупционной составляющей могут длиться годами); уменьшит финансовое и налоговое бремя для местных ТРК. Кроме того, в условиях заявленного общего перехода страны на цифровое ТВ в следующем году, Закон даст возможность продлить вещание аналогового ТВ там, где это необходимо (линия разграничения и приграничные с РФ районы, где «цифра» в Луганской области практически отсутствует или носит фрагментарный характер). Показательно, что под действие Закона (в случае его принятия) попадет не только зона АТО, но и все приграничные украинские области — что само по себе уже шаг вперед на пути к информационной независимости.

Как иносказательно отмечает член Нацрады Украины по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский на своей странице в Фейсбуке, скорее всего, именно этот законопроект станет ключевым в вопросе публичного определения «зрады» в рядах наших «небезгрешных» народных избранников и покажет, кто есть кто. И в увертюре прохождения законопроекта через инстанции и комитеты, и в театральном действе парламентского голосования. Следим, наслаждаемся и мотаем на ус: ведь предупрежден — значит вооружен! А время уже расставит все на своим местам: кому – опять в Раду, а кому – на нары за зраду…

Источник Восточный фарватер