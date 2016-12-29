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2017 год наступит на секунду позже
Чтобы скоординировать планетарное время с вращением планеты, ученые заявили о необходимости добавить в уходящий год еще одну секунду.
Таким образом, Новый 2017 год наступит в 11:59:60. Это решение приняла Международная служба вращения Земли
Добавление секунды произойдет для того, чтобы время UTC не отличалось от UT1 (среднее солнечное время) более чем на 0,9 секунды. Добавление еще одной секунды происходит регулярно, начиная с 1972 года.
Отмечается, что обычно такие мероприятия происходят в июне и декабре високосных годов (в них в феврале 29 суток).
За время существования системы было произведено 26 добавлений и в последний раз координационная секунда была добавлена 30 июня 2015 года. Отмечается, что в будущем дополнительные секунды могут вводиться чаще, так как вращение Земли постепенно замедляется, а разница между UTC и UT1 растет.
Источник: comments.ua.
Теги: Донбасс, праздник, новый год
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