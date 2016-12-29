31 декабря: чего нельзя делать по народным поверьям

29.12.2016 18:00

Новый год - не тот праздник, чтобы смело махнуть рукой на приметы и суеверия и сделать всё по своему желанию и усмотрению. Большие дяди и тёти, как маленькие дети, слепо верят в предостережения и соблюдают кучу нужных и не совсем нужных обрядов и традиций.

Всё только с одной целью - пришло бы оно, счастье, наконец-то, хоть в наступающем году, пишет bonjourglamour.

И пусть даже не всегда получится сделать то, что нужно. Важно не сделать то, что не нужно. Чтобы не навредить себе и не спугнуть грядущую удачу.

Насколько справедливы и верны народные поверья, спорить сложно, да и незачем, наверное. Ведь если всё это пришло из глубины веков и не потерялось во времени, принимать надо не умом, а сердцем, каким бы странным это не казалось. В сегодняшнем мире приметы обретают новый смысл и не кажутся такими уж нелепыми и бессмысленными.

Новогодняя шкатулка народной премудрости богата особыми новогодними советами о том, чего не стоит делать как 31 декабря, так и 1 января.

Вот лишь некоторые из них:

Нельзя встречать Новый год с долгами или пустыми карманами.

Нельзя в преддверии Нового года и сразу после его наступления трудиться (мыть, стирать, убираться).

Нельзя выносить мусор в новогоднюю ночь.

Нельзя встречать Новый год в неубранной квартире.

Нельзя в Новый год пришивать пуговицы.

Нельзя 31 декабря или 1 января ремонтировать и покупать обувь.

Нельзя перед Новым годом выбрасывать старую одежду и обувь.

Нельзя ругаться и кричать в новогоднюю ночь.

Нельзя встречать Новый год в одиночестве.

Нельзя, чтобы новогодний стол был пустым.

Нельзя резать пальцы во время приготовления еды.

Нельзя, чтобы за столом были одни женщины.

Нельзя бить посуду.

Нельзя что-то ломать.

Нельзя закалывать на себе булавки.

Нельзя стричь волосы и ногти в новогоднюю ночь.

Нельзя мыть голову в новогоднюю ночь.

Нельзя встречать Новый год в старой одежде.

Нельзя надевать чёрное.

Нельзя дарить книги.

Нельзя не проводить старый год.

Нельзя первой в Новом году в свой дом запускать женщину.

Нельзя громко петь песни за столом.

Нельзя материться.

Нельзя не загадать желание под бой курантов.

Нельзя загадывать желания, начинающиеся с «не...».

Нельзя рассказывать кому-то о загаданном желании.

Нельзя сразу после наступления Нового года выкидывать ёлку.

Нельзя тушить новогодние свечи и выбрасывать недогоревшие.

Нельзя сожалеть об уходящем годе.

Нельзя не поцеловать близких.

Нельзя не подарить подарки.

Нельзя плакать и грустить под звон курантов.

И самое главное - нельзя не встречать Новый год!

Придерживаться этих советов или нет, решайте сами. Быть может, из всего списка вы выберете что-то подходящее для себя, и это поможет вам быть чуточку счастливее в Новом году. Выбор правильного решения приходит с опытом, а опыт, обычно, рождается только после неправильного выбора.

Возможно, новогодний праздник не был бы для нас настолько сказочным и загадочным, если бы мы не связывали с ним свои призрачные надежды. А когда перестают верить в чудеса, чудеса попросту умирают.

Источник: from-ua.com.