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31 декабря: чего нельзя делать по народным поверьям
Новый год - не тот праздник, чтобы смело махнуть рукой на приметы и суеверия и сделать всё по своему желанию и усмотрению. Большие дяди и тёти, как маленькие дети, слепо верят в предостережения и соблюдают кучу нужных и не совсем нужных обрядов и традиций.
Всё только с одной целью - пришло бы оно, счастье, наконец-то, хоть в наступающем году, пишет bonjourglamour.
И пусть даже не всегда получится сделать то, что нужно. Важно не сделать то, что не нужно. Чтобы не навредить себе и не спугнуть грядущую удачу.
Насколько справедливы и верны народные поверья, спорить сложно, да и незачем, наверное. Ведь если всё это пришло из глубины веков и не потерялось во времени, принимать надо не умом, а сердцем, каким бы странным это не казалось. В сегодняшнем мире приметы обретают новый смысл и не кажутся такими уж нелепыми и бессмысленными.
Новогодняя шкатулка народной премудрости богата особыми новогодними советами о том, чего не стоит делать как 31 декабря, так и 1 января.
Вот лишь некоторые из них:
- Нельзя встречать Новый год с долгами или пустыми карманами.
- Нельзя в преддверии Нового года и сразу после его наступления трудиться (мыть, стирать, убираться).
- Нельзя выносить мусор в новогоднюю ночь.
- Нельзя встречать Новый год в неубранной квартире.
- Нельзя в Новый год пришивать пуговицы.
- Нельзя 31 декабря или 1 января ремонтировать и покупать обувь.
- Нельзя перед Новым годом выбрасывать старую одежду и обувь.
- Нельзя ругаться и кричать в новогоднюю ночь.
- Нельзя встречать Новый год в одиночестве.
- Нельзя, чтобы новогодний стол был пустым.
- Нельзя резать пальцы во время приготовления еды.
- Нельзя, чтобы за столом были одни женщины.
- Нельзя бить посуду.
- Нельзя что-то ломать.
- Нельзя закалывать на себе булавки.
- Нельзя стричь волосы и ногти в новогоднюю ночь.
- Нельзя мыть голову в новогоднюю ночь.
- Нельзя встречать Новый год в старой одежде.
- Нельзя надевать чёрное.
- Нельзя дарить книги.
- Нельзя не проводить старый год.
- Нельзя первой в Новом году в свой дом запускать женщину.
- Нельзя громко петь песни за столом.
- Нельзя материться.
- Нельзя не загадать желание под бой курантов.
- Нельзя загадывать желания, начинающиеся с «не...».
- Нельзя рассказывать кому-то о загаданном желании.
- Нельзя сразу после наступления Нового года выкидывать ёлку.
- Нельзя тушить новогодние свечи и выбрасывать недогоревшие.
- Нельзя сожалеть об уходящем годе.
- Нельзя не поцеловать близких.
- Нельзя не подарить подарки.
- Нельзя плакать и грустить под звон курантов.
- И самое главное - нельзя не встречать Новый год!
Придерживаться этих советов или нет, решайте сами. Быть может, из всего списка вы выберете что-то подходящее для себя, и это поможет вам быть чуточку счастливее в Новом году. Выбор правильного решения приходит с опытом, а опыт, обычно, рождается только после неправильного выбора.
Возможно, новогодний праздник не был бы для нас настолько сказочным и загадочным, если бы мы не связывали с ним свои призрачные надежды. А когда перестают верить в чудеса, чудеса попросту умирают.
Источник: from-ua.com.
Теги: Донбасс, новый год, приметы
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