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31 декабря: чего нельзя делать по народным поверьям

29.12.2016 18:00
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31 декабря: чего нельзя делать по народным поверьям

Новый год - не тот праздник, чтобы смело махнуть рукой на приметы и суеверия и сделать всё по своему желанию и усмотрению. Большие дяди и тёти, как маленькие дети, слепо верят в предостережения и соблюдают кучу нужных и не совсем нужных обрядов и традиций.

Всё только с одной целью - пришло бы оно, счастье, наконец-то, хоть в наступающем году, пишет bonjourglamour.

И пусть даже не всегда получится сделать то, что нужно. Важно не сделать то, что не нужно. Чтобы не навредить себе и не спугнуть грядущую удачу.

Насколько справедливы и верны народные поверья, спорить сложно, да и незачем, наверное. Ведь если всё это пришло из глубины веков и не потерялось во времени, принимать надо не умом, а сердцем, каким бы странным это не казалось. В сегодняшнем мире приметы обретают новый смысл и не кажутся такими уж нелепыми и бессмысленными.

Новогодняя шкатулка народной премудрости богата особыми новогодними советами о том, чего не стоит делать как 31 декабря, так и 1 января.

Вот лишь некоторые из них:

  • Нельзя встречать Новый год с долгами или пустыми карманами.
  • Нельзя в преддверии Нового года и сразу после его наступления трудиться (мыть, стирать, убираться).
  • Нельзя выносить мусор в новогоднюю ночь.
  • Нельзя встречать Новый год в неубранной квартире.
  • Нельзя в Новый год пришивать пуговицы.
  • Нельзя 31 декабря или 1 января ремонтировать и покупать обувь.
  • Нельзя перед Новым годом выбрасывать старую одежду и обувь.
  • Нельзя ругаться и кричать в новогоднюю ночь.
  • Нельзя встречать Новый год в одиночестве.
  • Нельзя, чтобы новогодний стол был пустым.
  • Нельзя резать пальцы во время приготовления еды.
  • Нельзя, чтобы за столом были одни женщины.
  • Нельзя бить посуду.
  • Нельзя что-то ломать.
  • Нельзя закалывать на себе булавки.
  • Нельзя стричь волосы и ногти в новогоднюю ночь.
  • Нельзя мыть голову в новогоднюю ночь.
  • Нельзя встречать Новый год в старой одежде.
  • Нельзя надевать чёрное.
  • Нельзя дарить книги.
  • Нельзя не проводить старый год.
  • Нельзя первой в Новом году в свой дом запускать женщину.
  • Нельзя громко петь песни за столом.
  • Нельзя материться.
  • Нельзя не загадать желание под бой курантов.
  • Нельзя загадывать желания, начинающиеся с «не...».
  • Нельзя рассказывать кому-то о загаданном желании.
  • Нельзя сразу после наступления Нового года выкидывать ёлку.
  • Нельзя тушить новогодние свечи и выбрасывать недогоревшие.
  • Нельзя сожалеть об уходящем годе.
  • Нельзя не поцеловать близких.
  • Нельзя не подарить подарки.
  • Нельзя плакать и грустить под звон курантов.
  • И самое главное - нельзя не встречать Новый год!

Придерживаться этих советов или нет, решайте сами. Быть может, из всего списка вы выберете что-то подходящее для себя, и это поможет вам быть чуточку счастливее в Новом году. Выбор правильного решения приходит с опытом, а опыт, обычно, рождается только после неправильного выбора.

Возможно, новогодний праздник не был бы для нас настолько сказочным и загадочным, если бы мы не связывали с ним свои призрачные надежды. А когда перестают верить в чудеса, чудеса попросту умирают.

 

Источник:  from-ua.com.



Теги: Донбасс, новый год, приметы
 
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