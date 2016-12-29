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Фискалы начали расследование против Марушевской
Юлия Марушевская экс-глава Одесской таможни и соратница экс-губернатора области Михаила Саакашвили находится под следствием из-за подозрений в коррупции.
Об этом, как сообщает Politeka, рассказал Reuters глава Государственной фискальной службы (ГФС) Роман Насиров.
По словам главы ГФС, Служба начала расследование в связи с фактами занижения стоимости товаров и прочими нарушениями. Кроме того, под следствие попали и другие работники таможни, однако Насиров не уточнил, кто именно.
«После отставки Марушевской Одесская таможня сразу увеличила свои доходы на 30%, а это эквивалентно 300 миллионам гривен», — сообщил глава ГФС.
В то же время ГФС отмечает, что пресс-служба Насирова предоставила официальные сведения о таможенных поступлениях в период с января по октябрь 2016 года.
«Согласно данным, таможня не выполнила план в семи из 10 месяцев», — комментируют в пресс-службе.
В свою очередь сама Марушевская в комментарии изданию опровергла все обвинения.
Напомним, как писала ранее Politeka, экс-глава Одесской таможни Юлия Марушевская рассказала подробности о своем увольнении.
Фото: УНИАН
Источник: politeka.net.
Теги: Украина, Донбасс, таможня, расследование, Одесская область
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