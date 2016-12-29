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Грозит ли Украине «газовый блэкаут»?
Российская Федерация этой зимой имеет последнее окно возможностей, если будут достаточно холодными январь и февраль, использовать энергетический компонент в "гибридной войне" против Украины. Об этом эксперт по энергетическим вопросам, президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Михаил Гончар рассказал "Главреду", отвечая на вопрос, какова вероятность энергоблокады нашей страны со стороны РФ.
По его словам, украинский "Нафтогаз" уже более 13 месяцев не импортирует ни одного кубометра российского газа, поэтом газовая блокада в таких обстоятельствах невозможно.
"Возможно перекрытие Россией транзита через Украину в ЕС. И с лета этого года Россия пропагандистски тщательно готовит почву в Европе для такого сценария третьего газового кризиса, виновником которого, конечно, будет представлена Украина", — отметил эксперт.
При этом "параллельно могут быть осуществлены кибератаки на Объединенную энергосистему Украины (ОЭС) и ГТС (газотранспортная система — ред.), а бандформированиям в ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей — ред.) будет дано указание прекратить отгрузку антрацитовых марок угля".
"Все эти меры в комплексе, по замыслу Кремля, должны дать кумулятивный эффект и привести к энергетическому блэкауту на пике холодов. Однако вряд ли этот сценарий реализуется, а если реализуется, то только частично", — добавил собеседник.
"Он может быть болезненным, но не фатальным и, соответственно, безуспешным, как показывают подобные попытки полугодовой газовой блокады 2014 года и кибератак на ОЭС и ГТС Украины 2015 года", — подчеркнул аналитик.
Источник: from-ua.com.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, газ
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