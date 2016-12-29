Эксклюзив «Донбасса»: На смену сложному году придёт год «сдержанного оптимизма»

29.12.2016 07:10

«2016 год был сложным и неоднозначным как для нас, так и для всего мира», - уверен украинский политолог, глава Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир ФЕСЕНКО, который, по нашей просьбе, подвёл итоги года уходящего и очертил перспективы года грядущего.

Война на Донбассе: без продвижения

«Война в восточных регионах страны продолжилась, но она стала позиционной, окопной, - отмечает эксперт. - Впервые за два с половиной года войны в этом году существенно не менялась линия фронта (официально - «линия разграничения»). Обе стороны занимали отдельные позиции на нейтральной полосе, но каких-либо масштабных наступлений и продвижений не было».

Владимир Вячеславович отмечает, что хоть военная ситуация в конфликтном регионе относительно стабилизировалась, обстрелы с обеих сторон и локальные боевые столкновения продолжаются. К сожалению, есть и жертвы (с января по ноябрь 2016 наблюдатели ОБСЕ зафиксировали 83 погибших только среди гражданского населения). Но и обстрелов, и жертв в 2016-м было уже меньше, чем в предыдущем году.

«Ситуация с переговорным процессом об урегулировании конфликта на востоке Украины также отличалась «стабильностью». Никакого существенного продвижения в этих переговорах не произошло, - продолжает Владимир Фесенко. - Можно даже говорить об определённой стагнации переговорного процесса. В августе, из-за странного «крымского инцидента» (задержания на территории аннексированного РФ полуострова якобы украинских диверсантов - прим А.К.) произошёл кризис «нормандского формата» переговоров. Но благодаря усилиям Германии и Франции его удалось преодолеть».

Эксперт отмечает, что украинской стороне удалось в ходе переговоров навязать обсуждение темы введения полицейской миссии ОБСЕ в зону конфликта, а также Дорожной карты реализации Минских соглашений (детализированного плана-графика их реализации). Но позиции Украины и России по большинству пунктов переговорной повестки остаются кардинально противоположными и прогресса в их обсуждении достичь не удалось.

Смена премьера

Главным внутриполитическим событием года в Украине глава Центра прикладных политических исследований «Пента» называют смену правительства.

«Арсений Яценюк вместе со своим правительством ушёл в отставку. Был утверждён новый состав Кабинета министров во главе с Владимиром Гройсманом, - напоминает Фесенко. - Изменился и формат коалиции парламентского большинства, сократившись до двух фракций - «Блока Петра Порошенко» и «Народного фронта». Эти изменения способствовали преодолению кризисных тенденций в работе и парламента и правительства».

И действительно, если с конца января до середины апреля и Верховная Рада и Кабинет министров переживали острый кризис, то после переформатирования парламентской коалиции и утверждения нового состава правительства ситуация постепенно стабилизировалась.

«Уже на осенней сессии Верховная Рада утверждала абсолютное большинство законопроектов президента и правительства. Достаточно уверенно и без раскачки стало действовать и новое правительство, - считает Владимир Вячеславович. - Может быть оно не выглядит столь ярко как второе правительство Аресения Яценюка. Но при этом оно менее конфликтно и более системно в своей работе».

Одним из первых шагов нового правительства стала разработка детального плана приоритетов на 2016 год, которого оно старается придерживаться.

«Подтверждением такого планово-системного подхода стала и своевременная подача в парламент проекта госбюджета на 2017 год, - подчёркивает политолог. - Также следует отметить, что новое правительство придерживается преемственности по большинству направлений государственной политики и реформ, начатых предыдущим правительством. Успехи в проведении реформ отмечены и нашими европейскими партнёрами. Но появились и новые приоритеты - дорожное строительство, реформа заработной платы (повышение минимальной зарплаты с нового года в два раза - до 3200 гривен), большее внимание к социальным вопросам... Ожидания досрочных парламентских выборов опять, как и в прошлом году, не оправдались».

Экономические потрясения и антикоррупционное наступление

Для многих жителей Украины 2016 год запомнится резким повышением цены на газ и коммунальных тарифов.

«Это было вынужденное решение, связанное с необходимостью наведения порядка на энергетическом рынке и выполнением наших обязательств перед МВФ, что диктовалось уже потребностями обеспечения общей финансовой стабилизации, - поясняет Владимир Фесенко. - Тем не менее, тарифная проблема заметно повлияла на возрастание социального и политического напряжения в украинском обществе. Однако пока это не привело к возникновению какого-то нового социально-политического кризиса. Как представляется, это связано с тем, что абсолютное большинство украинцев сейчас не доверяют не только власти, но и оппозиционным лидерам, не хотят новых политических потрясений».

Главной положительной тенденцией уходящего года в экономике, по мнению эксперта, стал постепенный, хотя и очень медленный и противоречивый, выход из глубокого кризиса последних двух лет.

«Также я отметил бы очевидную активизацию борьбы с коррупцией. Качественного перелома в этой сфере пока не произошло, но достаточно заметно и активно проявили себя новые антикоррупционные органы - НАБУ (Национальное Антикоррупционное Бюро) и Специализированная Антикоррупционная прокуратура, а также новое руководство Генпрокуратуры. Арестов по коррупционным делам стало заметно больше. Но пора бы уже переходить и к судебным процессам, с соответствующими приговорами по этим делам», - отмечает Владимир Фесенко.

Он также напоминает, что несмотря на сопротивление была запущена система электронного декларирования.

«Содержание электронных деклараций многих наших депутатов, чиновников и судей стало шоком не только для простых украинцев, но и для зарубежных наблюдателей. Но именно система электронного декларирования должна стать одним из главных инструментов антикоррупционного контроля за доходами и расходами наших чиновников», - поясняет политолог.

В ожидание мировых «петушиных боёв»

Среди знаковых событий 2016-го Фесенко называет возвращение в Украину Надежды Савченко и её быстрая трансформация из героини в антигероиню (после того, как эта недавняя российская узница, вопреки позиции официальной украинской власти, начала открытые переговоры с главарями «ДНР» и «ЛНР», утвердив многих во мнении, что действует по указке Кремля, её исключили сначала из парламентской фракции «Батькивщины», а потом и из украинской делегации ПАСЕ); громкие, но, как правило, безрезультатные скандалы (от «панамских оффшоров» президента до обвинений его во всём беглым депутатом Александром Онищенко), национализацию «ПриватБанка»...

«Украинская политика остаётся парадоксальной и плохо предсказуемой, - отмечает эксперт. - Тем не менее, рискну предположить возможные тенденции на будущий год. К сожалению, не стоит ожидать прорывов в переговорном процессе об урегулировании конфликта на востоке Украины. Российское руководство ждёт прихода администрации новоизбранного президента США Дональда Трампа, затем будет ждать избрания нового президента Франции, потом результатов парламентских выборов в Германии. В процессе этого «ожидания» вряд ли возможно достижение конструктивных компромиссов. Даже если Трамп о чём-то договорится с Путиным по Украине без согласования с украинским руководством и без учёта внутриполитических реалий в Украине, эти договорённости вряд ли будут реализованы».

Владимир Вячеславович прогнозирует, что если санкции против России будут сняты без хотя бы частичной реализации Минских соглашений, то это окончательно похоронит договорённости. Более вероятным он считает частичное смягчение санкционного давления на РФ.

«Международная ситуация в 2017 году, скорее всего, станет ещё более запутанной и турбулентной, - прогнозирует Фесенко, напоминая, что на первом месте в мировой политике сейчас сирийский вопрос, а также - противоречия, которые касаются Китая, Ирана. - Нестабильность и резкие колебания в международной политике в значительной мере будут связаны с особенностями личности и политической позиции нового президента США. Будущий год по восточному гороскопу - Год Петуха. Так что в международных отношениях нас ожидают «петушиные бои».

Во внутренней же политике Украины, по словам политолога, продолжатся тактические бои между сторонниками и противниками досрочных парламентских выборов.

«В апреле закончится мораторий на возможность выдвижения вотума недоверия правительству со стороны парламента. Конечно же, этим попытаются воспользоваться противники Кабмина Гройсмана, - уверен эксперт. - Но если в этот момент политическая ситуация будет достаточно стабильной и продолжатся позитивные социально-экономические тенденции, то правительству Гройсмана удастся избежать отставки, и оно проработает как минимум до конца 2017-го. Во время которого, по прогнозам экономистов, в Украине продолжится тенденция постепенного возобновления социально-экономического роста. И это даёт основания для умеренного оптимизма на будущий год».

Внешние сложности

Во внешней политике год тоже был сложным. Продолжается противостояние гибридной агрессии, а параллельно - и «холодной войне» со стороны России.

«Тягучая борьба велась на переговорах в Минске и в Нормандском формате. Новые вызовы появились в процессе Европейской интеграции, связанные с кризисными тенденциями внутри ЕС. Нидерландский референдум осложнил завершение процесса ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, - напоминает Владимир Фесенко. - 15 декабря саммит ЕС поддержал компромиссное решение, способствующее разблокированию имплементации Соглашения об ассоциации с Украиной. Теперь дело за соответствующим решением двухпалатного парламента Нидерландов. К сожалению, в 2016 году не удалось завершить, опять-таки из-за внутренних проблем в ЕС, процесс предоставления Украине безвизового статуса. Это решение перенесено на начало 2017 года. Но зато удалось добиться продления санкций против России, несмотря на позицию части европейских политиков и действия самой РФ».

Андрей КРИВЦУН.