Каким знакам Зодиака будет сопутствовать удача в 2017 году

29.12.2016 16:10

Известный астролог Влад Росс составил гороскоп для всех знаков Зодиака на следующий год, информирует replyua.net со ссылкой на Обозреватель.

По словам астролога, в 2017 году звезды будут благосклонны к представителям таких знаков, как Стрелец, Рыбы, Рак и Скорпион.

«Юпитер войдет в знак Скорпиона, и эта планета считается символом благословения и счастья. Скорпионы окажутся самыми большими везунчиками, особенно во второй половине следующего года. Им можно открывать бизнес, завершать все непростые ситуации, и этот знак действительно ждет успех. Также повезет Рыбам и Раку. В плане любви именно знак Рака будет самым счастливым», отметил астролог.

По словам Росса, в 2017 году Ракам нужно заводить семьи и рожать детей, а также играть в лотерею – ожидаются большие выигрыши. Что касается Рыб, то у них наступает хороший период в личной жизни, а также они смогут много путешествовать, успех будет сопутствовать творческим Рыбам, подчеркнул Росс. Стрельцы в следующем году будут успешными в политике и в карьере, у них появится множество возможностей.

Источник: from-ua.com.