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Канал «1+1» могут лишить лицензии

29.12.2016 09:00
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Канал «1+1» могут лишить лицензии

Сегодня завершается время действия лицензии, дающей право на вещание в аналоговом формате телевизионного канала «1+1», передает replyua.net. Сайт канала опубликовал сообщение, в котором отмечается о единогласной поддержке две недели назад, 15 декабря, членами Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания решения, согласно которому должна быть переоформлена и продлена лицензия для телеканала. Вместе с тем также сообщается, что каких-либо замечаний в адрес канала до сегодняшнего дня не поступало.

Особенную обеспокоенность сотрудников «1+1» вызывает то, что в Нацсовете не спешат выполнять свое же решение. Отмечается, что последние две недели канал получает сведения о попытке президентской администрации непосредственно повлиять на решение, которое принимает Национальный совет, а также повлиять на процесс принятия органом решения, чтобы третья сторона получила полный контроль над каналом. 

С учетом таких обстоятельств, члены коллектива канала обратились с призывом к президенту Украины Петру Порошено, руководству ВР и Кабмина с просьбой способствовать выполнению решения Нацсовета от 15 декабря. 

 

Источник: replyua.net.



Теги: Донбасс, лицензия, 1+1
 
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