Кукловоды Савченко спешат, грядут серьёзные проблемы

29.12.2016 07:05

Презентация Надеждой Савченко общественного движения "РУНА", способного, по словам инициаторов, в случае необходимости стать политической партией, окончательно обозначило тренд 2017 года в украинской политике. Это популизм, дающий возможность быстро набрать рейтинговые очки разным политическим силам.

Логика повышенной политической активности Савченко имеет несколько составляющих. С одной стороны, известному парламентарию необходимо продемонстрировать согражданам, что исключение из фракции "Батькивщина" и лишение статуса члена ПАСЕ — всего лишь досадные эпизоды, которые не приведут к падению ее влияния. С другой — кукловоды Савченко спешат, уже пожертвовав ее высоким рейтингом доверия. Судя по всему, они стремятся повлиять не только на урегулирование конфликта на Донбассе, вкладывая в уста Надежды Савченко соответствующие месседжи, но и намерены воздействовать на общественно-политические процессы в Украине в целом. Идея демонтажа Украинского государства снизу выглядит для Кремля довольно привлекательной. Любопытно, что летом Савченко уже озвучивала свои подходы к реформированию государственного устройства страны, в которых ощущается влияние Виктора Медведчука, личное знакомство с которым парламентарий отрицает.

Ставка на популизм имеет под собой основания. Украинское общество уже почти три года живет в состоянии постоянного стресса, что вряд ли соответствует нормальной практике существования современной европейской нации. Нормальному человеку сложно жить в условиях постоянного общественного напряжения и падения уровня жизни. Запрос на быстрые и эффективные решения высок в обществе, а действия власти не только зачастую напоминают имитацию бурной деятельности, но и не всегда сопровождаются эффективной информационной поддержкой. Получается внушительный разрыв между желаемым и действительным, что отражается на общественно-политической ситуации в стране.

Юлия Тимошенко, проведшая большую часть года в оппозиции, успела заявить, что партия "Батькивщина" пойдет на досрочные парламентские выборы самостоятельно. Напомню, что ныне действующий избирательный закон других вариантов не предполагает. Стоит заметить, что Юлия Владимировна во второй половине 2016 года потратила немало времени и сил, дабы донести мысль о целесообразности проведения таких выборов до сограждан, но без особого успеха. Критику действий правительства в исполнении Тимошенко также не стоит переоценивать: за время политической карьеры лидера "Батькивщины" публичных положительных оценок удостаивались только те составы Кабмина, которыми руководила она сама.



Недавний союзник Тимошенко, главный радикал страны Олег Ляшко, в последнее время превратился в ее беспощадного критика. Без воспоминаний о собственном "сердечном" прошлом он называет леди Ю "московской кукушкой" и обвиняет в антиукраинских действиях. Столь заметная коррекция позиции РПЛ в этой ситуации выглядит вполне логичной: ситуативное сотрудничество дало партии материальные дивиденды во время рассмотрения бюджета-2017 и заметно нервирует конкурента по электоральному полю. Думаю, Ляшко продолжит критиковать Тимошенко и впредь, оставаясь весьма эффективным спойлером для бывшей руководительницы. Оба политика поднаторели в практическом популизме — он принес им очевидные политические дивиденды, и отказываться от этой формы воздействия на избирателей ни Ляшко, ни Тимошенко не намерены.

Буквально через месяц после создания Руха новых сил Михеил Саакашвили объявил о присутствии в партийных рядах 25 тысяч человек. Высокие темпы создания политической силы, без зазрения совести примазывающейся к образу Вячеслава Чорновола, свидетельствует о готовности граждан Украины искать новых спасителей страны. Жаль, что злые языки утверждают: в регионах к команде Саакашвили присоединяются преимущественно неоднократно сбитые летчики. Похоже, опытному руховцу (в Грузии Михеил Николозович возглавлял партию "Национальное движение") придется сделать новые открытия о политических пристрастиях украинцев и национальных особенностях партийного строительства.

Нерешительность власти, сохраняющийся высокий уровень коррупции и неспособность политической элиты осознать необходимость поступаться своими интересами ради государственных делают популизм наиболее востребованным способом продвижения в высшую политическую лигу. Полагаю, что в 2017 году его возьмут на вооружение как представленные в высшем законодательном органе страны партии, так и те, которые стремятся получить депутатские мандаты.

К сожалению, подобный сценарий развития ситуации оставляет мало пространства для положительных прогнозов. В условиях противостояния с Россией каждый новый виток популизма представляет собой прямую и явную угрозу Украине.

Евгений Магда, политический эксперт, специально для ONLINE.UA

Источник: news.online.ua.