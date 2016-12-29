Очередная страна отменила визы для украинцев

29.12.2016 08:05

Правительство Коста-Рики ввело безвизовый режим для граждан Украины. Об этом говорится в сообщении Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины в Facebook.

"Правительством Коста-Рики с декабря 2016 года введен безвизовый режим для граждан Украины, предъявителей любых типов паспортов, на поездки до 90 дней. Необходимым требованием въезда в страну является наличие паспортного документа, срок действия которого должен быть не менее 90 дней на момент предполагаемого выезда из Коста-Рики", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что при выезде из Коста-Рики нужно уплатить сбор в размере 29 американских долларов.

Источник: ua.today.