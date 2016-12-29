- Киев ввел дополнительные санкции против России20:18
- От РФ вполне можно ожидать авиационного удара по Украине, - генерал-лейтенант19:45
- В Украине могут появиться платные дороги19:30
- Жлобство обыкновенное: нардеп Яценюка забрал у детей «подарок»19:15
- Порошенко рассказал о новой атаке со стороны Кремля19:05
- Украинцы оказались заложниками европейского кризиса18:50
- Судьба бойца: его запугивал Моторола, а дома записали в «двухсотые». (ВИДЕО)18:49
- Эксперт назвал, к каким последствиям для Украины обернется соглашение по Сирии18:20
- 31 декабря: чего нельзя делать по народным поверьям18:00
- 2017 год наступит на секунду позже17:37
От РФ вполне можно ожидать авиационного удара по Украине, - генерал-лейтенант
От россиян вполне можно ожидать авиационного удара по Украине, если конфликт на Донбассе будет разрастаться, поэтому украинскому военному руководству нужно задуматься над укреплением противовоздушной обороны. Об этом в эфире "Обозревателя" рассказал генерал-лейтенант запаса Дмитрий Уманец.
По его словам, если у Путина не будет получаться добиться своих целей имеющимися на Донбассе средствами, в ход может пойти и авиация.
"Это очень тяжелый вопрос, и он требует очень большого внимания. Если сейчас мы более или менее укрепили оборону, то, что касается применения авиации, это очень сложный вопрос. Если агрессия пойдет дальше, если конфликт будет разрастаться… Я не буду говорить о данной ситуации, но я, как военный человек, понимаю: если какие-то средства исчерпали себя и не дают возможности победить противника, то руководство начинает применять другие средства и силы, чтобы подавить противника. Это естественно", – так прокомментировал Уманец вопрос, будет ли на Донбассе применена Россией авиация.
По его мнению, украинское военное руководство должно задуматься об усилении противовоздушной обороны Украины.
На границе с Россией должно быть создано поле, где не мог бы пролететь даже беспилотник, а также мощная группировка зенитно-ракетных войск, чтобы пресекать любые попытки противника наносить удары по нашим городам, по нашему государству, по нашим людям", – считает генерал.
Источник: sprotyv.info.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, авиация
- Таисия Повалий пообещала приехать в Крым, только попозже
- "Патриотические силы Донбасса" заняли здание штаба Партии регионов (ФОТО)
- Газ будет! Но дорогой...
- Адвокат Савченко: "Надежда пообещала остановить голодовку, когда станет совсем плохо"
- Турчинов выдал все военные тайны России
- Министры МЧС Украины и России обменялись наградами
- Судьба бойца: его запугивал Моторола, а дома записали в «двухсотые». (ВИДЕО)18:49
- В Луганской области неизвестные захватили завод экспериментального литья (ВИДЕО)17:45
- Как российское командование решает проблему выплат денежных компенсаций16:47
- Боевики нашли способ обмануть тепловизоры ВСУ15:20
- Штаб АТО про минулу добу на Донбасі: невтішні новини13:55
- Минсоцполитики будет отслеживать перемещения переселенцев13:10
- ГУР Минобороны: Боевики отказываются выполнять боевые задачи12:50
- В Краматорске удалось спасти участника "группы смерти" в соцсети12:25
- В «ЛНР» перестали доверять Плотницкому12:05
- Блокпосты: в Марьинке проехать тяжелее всего, огромные очереди11:20
- Киев ввел дополнительные санкции против России20:18
- Россию могут отключить от мирового интернета20:05
- Футболистам запретили использовать черную магию. ВИДЕО19:55
- От РФ вполне можно ожидать авиационного удара по Украине, - генерал-лейтенант19:45
- В Украине могут появиться платные дороги19:30
- Жлобство обыкновенное: нардеп Яценюка забрал у детей «подарок»19:15
- Порошенко рассказал о новой атаке со стороны Кремля19:05
- Видео с рождественскими казусами стало хитом интернета18:55
- Украинцы оказались заложниками европейского кризиса18:50
- Судьба бойца: его запугивал Моторола, а дома записали в «двухсотые». (ВИДЕО)18:49
- Эксклюзив «Донбасса»: На смену сложному году придёт год «сдержанного оптимизма»07:10
- Экономический прогноз для Украины на 2017 год: от прагматизма к пессимизму19:58
- Российская оккупация: кто на очереди?19:33
- Как живет эвакуированный из Крымского конно-спортивный клуб18:02
- Не «хунта», а «сходняк»: тени прошлого украинской власти11:07
- Чем грозит Украине признание Майдана госпереворотом10:59
- Киев — самая опасная столица Европы13:40
- 20 вещей. которые НЕОБХОДИМО выбросить до Нового года13:00
- "Только силовые рычаги смогут заставить Путина понять, что война в Украине - это капкан для РФ": Бутусов о неутешительных перспективах оккупантов после Светлодарской дуги11:25
- У войны нечеловеческое лицо - волонтер11:08
- Что выявили при осмотре тел бойцов, убитых на Светлодарской дуге
- Кремль уже подготовил почву для "слива" "ЛДНР"
- Вокруг блокады оккупированного Донбасса разгорается громкий скандал: Георгий Тука рассказал о подозрительной роли нардепа Семенченко
- «Хаос и анархия» на блокпостах
- Трамп приступил к изучению военных действий в Украине
- В Донецке во дворе многоэтажного дома прогремел взрыв, есть пострадавшие
- Оккупированный Донбасс превратился в колонию Украины, у которой нет никаких перспектив - журналист
- Мобилизация на Майдане: люди массово записываются
- Оккупированному Донбассу ни воды, ни электричества - ветераны АТО намерены серьезно бороться с "республиками"
- Умер легендарный Джордж Майкл, исполнитель хита "Last Christmas" (ВИДЕО)