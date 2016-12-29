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От РФ вполне можно ожидать авиационного удара по Украине, - генерал-лейтенант

29.12.2016 19:45
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От РФ вполне можно ожидать авиационного удара по Украине, - генерал-лейтенант

От россиян вполне можно ожидать авиационного удара по Украине, если конфликт на Донбассе будет разрастаться, поэтому украинскому военному руководству нужно задуматься над укреплением противовоздушной обороны. Об этом в эфире "Обозревателя" рассказал генерал-лейтенант запаса Дмитрий Уманец.

По его словам, если у Путина не будет получаться добиться своих целей имеющимися на Донбассе средствами, в ход может пойти и авиация.

"Это очень тяжелый вопрос, и он требует очень большого внимания. Если сейчас мы более или менее укрепили оборону, то, что касается применения авиации, это очень сложный вопрос. Если агрессия пойдет дальше, если конфликт будет разрастаться… Я не буду говорить о данной ситуации, но я, как военный человек, понимаю: если какие-то средства исчерпали себя и не дают возможности победить противника, то руководство начинает применять другие средства и силы, чтобы подавить противника. Это естественно", – так прокомментировал Уманец вопрос, будет ли на Донбассе применена Россией авиация.

По его мнению, украинское военное руководство должно задуматься об усилении противовоздушной обороны Украины.

На границе с Россией должно быть создано поле, где не мог бы пролететь даже беспилотник, а также мощная группировка зенитно-ракетных войск, чтобы пресекать любые попытки противника наносить удары по нашим городам, по нашему государству, по нашим людям", – считает генерал.

 

Источник:  sprotyv.info.



Теги: Украина, Россия, Донбасс, авиация
 
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