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Порошенко рассказал о новой атаке со стороны Кремля

29.12.2016 19:05
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Порошенко рассказал о новой атаке со стороны Кремля

Президент Петр Порошенко озвучил рекордное количество хакерских кибератак, организованных российскими спецслужбами.

Об этом он сообщил в ходе заседания Совета национальной безопасности и обороны, передает Politeka.

В частности, по его словам, последние два месяца на 5 ведомств и 31 государственный информационный ресурс осуществили 6,5 тысяч спланированных кибератак. Расследование ряда инцидентов указывает на причастность к ним напрямую или косвенно спецслужб России.

«Которая развязала кибервойну против нашего государства. Подобные агрессивные действия в киберпространстве Россия ведет и против других стран. Украина сделала необходимые выводы и будет оперативно реагировать на киберугрозы», — заявил Порошенко.
Отметим, на заседании СНБО приняли основы информационной безопасности и защиты критической инфраструктуры.

 

Источник:  politeka.net.



Теги: Донбасс, Путин, атака, Кремль, Порошенко
 
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