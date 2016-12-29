- От РФ вполне можно ожидать авиационного удара по Украине, - генерал-лейтенант19:45
- В Украине могут появиться платные дороги19:30
- Жлобство обыкновенное: нардеп Яценюка забрал у детей «подарок»19:15
- Порошенко рассказал о новой атаке со стороны Кремля19:05
- Украинцы оказались заложниками европейского кризиса18:50
- Судьба бойца: его запугивал Моторола, а дома записали в «двухсотые». (ВИДЕО)18:49
- Эксперт назвал, к каким последствиям для Украины обернется соглашение по Сирии18:20
- 31 декабря: чего нельзя делать по народным поверьям18:00
- 2017 год наступит на секунду позже17:37
- Повышенная лавинная опасность объявлена в Карпатах17:30
Порошенко рассказал о новой атаке со стороны Кремля
Президент Петр Порошенко озвучил рекордное количество хакерских кибератак, организованных российскими спецслужбами.
Об этом он сообщил в ходе заседания Совета национальной безопасности и обороны, передает Politeka.
В частности, по его словам, последние два месяца на 5 ведомств и 31 государственный информационный ресурс осуществили 6,5 тысяч спланированных кибератак. Расследование ряда инцидентов указывает на причастность к ним напрямую или косвенно спецслужб России.
«Которая развязала кибервойну против нашего государства. Подобные агрессивные действия в киберпространстве Россия ведет и против других стран. Украина сделала необходимые выводы и будет оперативно реагировать на киберугрозы», — заявил Порошенко.
Отметим, на заседании СНБО приняли основы информационной безопасности и защиты критической инфраструктуры.
Источник: politeka.net.
Теги: Донбасс, Путин, атака, Кремль, Порошенко
- СМИ: "помидорная угроза" Кремля, просчеты Путина и за любое военное вмешательство приходится платить
- В России заговорили о крупном политическом поражении Путина
- Путина записали в кремлевские старцы
- К Путину не будут пускать журналистов с ноутбуками
- Кремль загнал себя в "капкан с двойным зажимом"
- "Единственный реалистичный сценарий - дворцовый переворот", - Белковский о Путине
- Судьба бойца: его запугивал Моторола, а дома записали в «двухсотые». (ВИДЕО)18:49
- В Луганской области неизвестные захватили завод экспериментального литья (ВИДЕО)17:45
- Как российское командование решает проблему выплат денежных компенсаций16:47
- Боевики нашли способ обмануть тепловизоры ВСУ15:20
- Штаб АТО про минулу добу на Донбасі: невтішні новини13:55
- Минсоцполитики будет отслеживать перемещения переселенцев13:10
- ГУР Минобороны: Боевики отказываются выполнять боевые задачи12:50
- В Краматорске удалось спасти участника "группы смерти" в соцсети12:25
- В «ЛНР» перестали доверять Плотницкому12:05
- Блокпосты: в Марьинке проехать тяжелее всего, огромные очереди11:20
- Россию могут отключить от мирового интернета20:05
- Футболистам запретили использовать черную магию. ВИДЕО19:55
- От РФ вполне можно ожидать авиационного удара по Украине, - генерал-лейтенант19:45
- В Украине могут появиться платные дороги19:30
- Жлобство обыкновенное: нардеп Яценюка забрал у детей «подарок»19:15
- Порошенко рассказал о новой атаке со стороны Кремля19:05
- Видео с рождественскими казусами стало хитом интернета18:55
- Украинцы оказались заложниками европейского кризиса18:50
- Судьба бойца: его запугивал Моторола, а дома записали в «двухсотые». (ВИДЕО)18:49
- Медики разработали вакцину для уничтожения рака за 10 дней18:32
- Эксклюзив «Донбасса»: На смену сложному году придёт год «сдержанного оптимизма»07:10
- Экономический прогноз для Украины на 2017 год: от прагматизма к пессимизму19:58
- Российская оккупация: кто на очереди?19:33
- Как живет эвакуированный из Крымского конно-спортивный клуб18:02
- Не «хунта», а «сходняк»: тени прошлого украинской власти11:07
- Чем грозит Украине признание Майдана госпереворотом10:59
- Киев — самая опасная столица Европы13:40
- 20 вещей. которые НЕОБХОДИМО выбросить до Нового года13:00
- "Только силовые рычаги смогут заставить Путина понять, что война в Украине - это капкан для РФ": Бутусов о неутешительных перспективах оккупантов после Светлодарской дуги11:25
- У войны нечеловеческое лицо - волонтер11:08
- Что выявили при осмотре тел бойцов, убитых на Светлодарской дуге
- Кремль уже подготовил почву для "слива" "ЛДНР"
- Вокруг блокады оккупированного Донбасса разгорается громкий скандал: Георгий Тука рассказал о подозрительной роли нардепа Семенченко
- «Хаос и анархия» на блокпостах
- Трамп приступил к изучению военных действий в Украине
- В Донецке во дворе многоэтажного дома прогремел взрыв, есть пострадавшие
- Оккупированный Донбасс превратился в колонию Украины, у которой нет никаких перспектив - журналист
- Мобилизация на Майдане: люди массово записываются
- Оккупированному Донбассу ни воды, ни электричества - ветераны АТО намерены серьезно бороться с "республиками"
- Умер легендарный Джордж Майкл, исполнитель хита "Last Christmas" (ВИДЕО)