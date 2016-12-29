Порошенко рассказал о новой атаке со стороны Кремля

29.12.2016 19:05

Президент Петр Порошенко озвучил рекордное количество хакерских кибератак, организованных российскими спецслужбами.

Об этом он сообщил в ходе заседания Совета национальной безопасности и обороны, передает Politeka.

В частности, по его словам, последние два месяца на 5 ведомств и 31 государственный информационный ресурс осуществили 6,5 тысяч спланированных кибератак. Расследование ряда инцидентов указывает на причастность к ним напрямую или косвенно спецслужб России.

«Которая развязала кибервойну против нашего государства. Подобные агрессивные действия в киберпространстве Россия ведет и против других стран. Украина сделала необходимые выводы и будет оперативно реагировать на киберугрозы», — заявил Порошенко.

Отметим, на заседании СНБО приняли основы информационной безопасности и защиты критической инфраструктуры.

Источник: politeka.net.