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Повышенная лавинная опасность объявлена в Карпатах
29.12.2016 17:30
В Карпатах на протяжении двух дней ожидается значительный уровень лавинной опасности, сообщает пресс-служба ГосЧС.
«В течение 29-30 декабря в горах Львовской области и в высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей сохраняется значительный (III) уровень лавинной опасности», - отмечается в сообщении.
Туристам советуют учесть прогноз при планировании походов.
Источник: comments.ua.
Теги: Украина, Донбасс, Карпаты, лавина
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