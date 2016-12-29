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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Вместо красной икры в Украине реализуют подделку

29.12.2016 15:15
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Вместо красной икры в Украине реализуют подделку

В период новогодних праздников в Украине продается около сорока процентов красной икры в годовом исчислении, однако при выборе этого продукта нужно проявлять осторожность и покупать икру только в стеклянных банках. 

Как информирует replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке написал Алексей Дорошенко, глава Ассоциации поставщиков торговых сетей Украины. По его словам, тридцать процентов рынка красной икры – контрабанда из соседней России. «Такую икру нередко продают во время различных акций, и баночка обходится всего в 50 гривен. Это, в основном, искусственная икра – ее изготавливают из куриного белка, но она красная только по цвету», написал Дорошенко.

Он отметил, что 70 процентов рынка – это икра от украинских производителей, и ее можно покупать – «Шаланда», «Красное золото», «Рыбкоппродукт», «Камчадал». Дорошенко советует любителям экономить покупать икру на вес – она обходится на 20 процентов дешевле, а качество такое же. Кроме того, лучше выбирать икру не в жестяной, а в прозрачной банке – так можно разглядеть качество каждой икринки. 

 

Источник: replyua.net.



Теги: Украина, Донбасс, подделка, красная икра
 
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