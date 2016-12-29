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Що потрібно знати для вибору найкращої новорічної ялинки
До Нового року залишилося всього декілька днів. Фахівці з Німеччини діляться з нами досвідом з вибору якісної та «живучої» новорічної ялинки. Як передає replyua.net, головні критерії, за якими кожен із нас обирає собі новорічну красуню – це її розмір, запах, колір та розмір хвої. Проте спеціалісти звертають нашу увагу і на ряд інших важливих критеріїв. Розглянемо детальніше.
Якщо хвоя має насичений темнозелений колір, а на дотик відчувається липкість, то таке дерево було вирубане нещодавно і прослужить вам тривалий час. Також варто звернути увагу на колір зрубу ялини чи сосни. У «свіжої» ялиночки колір зрізу світлий, від нього йде приємний аромат. В іншому випадку ви нічого не відчуєте носом, а колір буде підозріло темним. Також перед покупкою варто добряче потрусити деревце: якщо хвоя не осипається – можна сміливо купляти. Також зверніть увагу на «чистоту» кори: ви не повинні бачити грибок, мох чи подряпини. Також спеціалісти застерігають після покупки не зрізати верхівку! Це важливо, адже зрізана кромка скоротить вік вашої новорічної красуні. Також корисно буде поставити ялину чи сосну в мокрий пісок, щоб вона тримала вологу набагато довше. І на останок: не варто перетяжувати гілки надмірною кількістю прикрас, оскільки через тиждень ваша струнка красуня перетвориться на «широку бабцю».
Источник: replyua.net.
Теги: Донбасс, праздник, новый год, новогодняя елка, Ёлка
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