У Порошенко рассказали о последствиях резонансного компромисса с Нидерландами

29.12.2016 13:20

Приложение к Соглашению об ассоциации Украины с Европейским Союзом, которое было требованием Нидерландов, не будет иметь негативных последствий для Киева. Об этом в интервью "Обозревателю" заявил заместитель главы Администрации Президента Украины Константин Елисеев.

"Мы избежали повторной ратификации всеми странами-членами и внесения каких-либо изменений в текст соглашения. Решение Европейского Совета от 15 декабря 2016 спасает соглашение, не меняет его содержания, а все "оговорки" касаются на самом деле надуманных ситуаций, которых ассоциация и так не предусматривает", – отметил Елисеев.

По его словам, приложение к соглашению не лишает Украину шансов на членство в ЕС.

"Во-первых, приложение касается текста соглашения, где четко прописано, что оно не предрешает отношения между Украиной и ЕС. Во-вторых, в этом вопросе следует ориентироваться на статью 49 Лиссабонского договора, которая определяет критерии и процедуру подачи заявки на членство", – подытожил замглавы АП.

Источник: from-ua.com.