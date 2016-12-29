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Украинцы оказались заложниками европейского кризиса
Виталий Портников в статье на newsru сообщает, что украинцы, так долго стремившиеся к евроинтеграции, оказались заложниками европейского кризиса – именно об этом сегодня официально заявили киевские власти. Выяснилось, что процесс предоставления Украине безвизового режима блокируется одной единственной страной, что, как выяснилось, вполне неудивительно, - передает replyua.net.
Портников сообщает: «Проблема при этом не только в самом блокировании, но и в лукавстве, которым оно сопровождается – если сейчас у французских чиновников спросить, почему они не хотят, чтобы Украины получила безвизовый режим, они ответят что хотят, и что никоим образом этому не препятствуют». Журналист объясняет, почему так получилось: «Когда подписывалось соглашение об Ассоциации, в ключевых европейских странах при власти были одни политики, а теперь другие. И хотя прошло всего три года, новые политические силы ЕС уже не могут выполнить те обязательства, которые взяли на себя их предшественники, но и отказаться совсем от них не могут – необходимо сохранить остатки репутации».
Портников подчеркивает: «Чтобы прикрыть настоящие причины затягивания процесса, европейские политики заявляют, что они якобы не затягивают процедуру а «решают правовые коллизии». Оказывается, что механизм приостановления безвизового режима нужен не из-за Украины и Грузии, а из-за Турции, которой безвизовый режим не предоставят и вовсе, но нужно делать вид, что предоставят. Украина выполнила все условия соглашения, а Республика Косово – нет, и поэтому процесс затягивается. Приостановка вводится не из-за Украины, ей просто хотят помочь с реформами, а предоставить «безвиз» без этого механизма невозможно - и тому подобное, и так далее». Портников резюмирует, что именно из-за такой манеры вести дискуссии количество евроскептиков и увеличивается – в ЕС кризис, и европейские политики должны это признать.
Источник: replyua.net.
Теги: Украина, Донбасс, Европа, кризис
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