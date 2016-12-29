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Украинцы скоро не смогут уклоняться от мобилизации

29.12.2016 14:10
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Украинцы скоро не смогут уклоняться от мобилизации

Министерство обороны Украины создаст единый государственный реестр военнообязанных. Об этом сообщил и. о. первого заместителя начальника главного управления оборонного и мобилизационного планирования Генерального штаба ВСУ Николай Садеков, пишет Голос.

По его словам, реестр обеспечит в Украине единую централизованную базу данных военнообязанных и призывников.

Реестр позволит с максимальной достоверностью оперативно принимать решения по рациональному планированию мобилизационного нагрузки по регионам, пояснил Н.Садеков.

Созданная база данных уменьшит коррупционные факторы в военных комиссариатах и исключит уклонение граждан от мобилизации и призыва, подчеркнул представитель Генштаба ВСУ.

"Физически серверы будут находиться на территории объекта Вооруженных сил, а сети передачи данных будут функционировать отдельно от общих телекоммуникационных сетей и интернет. Поэтому похитить данные о мобилизационном ресурсе Украины будет физически невозможно", — уточнил он.

 

Источник:  from-ua.com.



Теги: Донбасс, украинцы, мобилизация
 
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