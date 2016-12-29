- Украинцы скоро не смогут уклоняться от мобилизации14:10
- Штаб АТО про минулу добу на Донбасі: невтішні новини13:55
- У Порошенко рассказали о последствиях резонансного компромисса с Нидерландами13:20
- Грозит ли Украине «газовый блэкаут»?13:15
- Минсоцполитики будет отслеживать перемещения переселенцев13:10
- Чего хотят украинцы на Новый год?13:00
- В Украине могут измениться правила отбора банков для выплаты пенсий12:40
- В Краматорске удалось спасти участника "группы смерти" в соцсети12:25
- Що стане з телеканалом "1+1": у Нацраді пояснили ситуацію12:00
- Украина начинает внедрение европейских правил транзита товаров11:55
Украинцы скоро не смогут уклоняться от мобилизации
Министерство обороны Украины создаст единый государственный реестр военнообязанных. Об этом сообщил и. о. первого заместителя начальника главного управления оборонного и мобилизационного планирования Генерального штаба ВСУ Николай Садеков, пишет Голос.
По его словам, реестр обеспечит в Украине единую централизованную базу данных военнообязанных и призывников.
Реестр позволит с максимальной достоверностью оперативно принимать решения по рациональному планированию мобилизационного нагрузки по регионам, пояснил Н.Садеков.
Созданная база данных уменьшит коррупционные факторы в военных комиссариатах и исключит уклонение граждан от мобилизации и призыва, подчеркнул представитель Генштаба ВСУ.
"Физически серверы будут находиться на территории объекта Вооруженных сил, а сети передачи данных будут функционировать отдельно от общих телекоммуникационных сетей и интернет. Поэтому похитить данные о мобилизационном ресурсе Украины будет физически невозможно", — уточнил он.
Источник: from-ua.com.
Теги: Донбасс, украинцы, мобилизация
- Путин назвал украинцев идиотами. ВИДЕО
- Аваков призвал украинцев быть бдительными и информировать правоохранительные органы о своих подозрениях
- Плотницкий держит руку на пульсе: отстранил оскандалившихся милицейского и угольного "министров"
- Задорнов пошёл на принцип и отказался извиняться за "еврохохлов" (ВИДЕО)
- Губарев о Пургине: "Подлец, интриган, болтун, паникер и политический импотент"
- Перевозчики подготовили предложения, как убрать очереди на блокпостах и избежать социального бунта
- Штаб АТО про минулу добу на Донбасі: невтішні новини13:55
- Минсоцполитики будет отслеживать перемещения переселенцев13:10
- ГУР Минобороны: Боевики отказываются выполнять боевые задачи12:50
- В Краматорске удалось спасти участника "группы смерти" в соцсети12:25
- В «ЛНР» перестали доверять Плотницкому12:05
- Блокпосты: в Марьинке проехать тяжелее всего, огромные очереди11:20
- Добровольцы в АТО: чем живут и о чем мечтают наши герои. (ВИДЕО)09:25
- В ДНР и ЛНР началось массовое дезертирство09:10
- На неподконтрольной Луганщине на новогодние праздники отменят комендантский час07:35
- Заметки из прифронтового блокнота: Снегопада хмельное вино07:20
- В пригороде Рима прогремел взрыв, есть жертвы (ВИДЕО)14:20
- Украинцы скоро не смогут уклоняться от мобилизации14:10
- Штаб АТО про минулу добу на Донбасі: невтішні новини13:55
- В Индии разработали седан за $5 00013:45
- Опубликовано первое фото самой мощной ракеты в мире13:30
- У Порошенко рассказали о последствиях резонансного компромисса с Нидерландами13:20
- Грозит ли Украине «газовый блэкаут»?13:15
- Минсоцполитики будет отслеживать перемещения переселенцев13:10
- Чего хотят украинцы на Новый год?13:00
- ГУР Минобороны: Боевики отказываются выполнять боевые задачи12:50
- Эксклюзив «Донбасса»: На смену сложному году придёт год «сдержанного оптимизма»07:10
- Экономический прогноз для Украины на 2017 год: от прагматизма к пессимизму19:58
- Российская оккупация: кто на очереди?19:33
- Как живет эвакуированный из Крымского конно-спортивный клуб18:02
- Не «хунта», а «сходняк»: тени прошлого украинской власти11:07
- Чем грозит Украине признание Майдана госпереворотом10:59
- Киев — самая опасная столица Европы13:40
- 20 вещей. которые НЕОБХОДИМО выбросить до Нового года13:00
- "Только силовые рычаги смогут заставить Путина понять, что война в Украине - это капкан для РФ": Бутусов о неутешительных перспективах оккупантов после Светлодарской дуги11:25
- У войны нечеловеческое лицо - волонтер11:08
- Что выявили при осмотре тел бойцов, убитых на Светлодарской дуге
- Кремль уже подготовил почву для "слива" "ЛДНР"
- Вокруг блокады оккупированного Донбасса разгорается громкий скандал: Георгий Тука рассказал о подозрительной роли нардепа Семенченко
- «Хаос и анархия» на блокпостах
- Трамп приступил к изучению военных действий в Украине
- В Донецке во дворе многоэтажного дома прогремел взрыв, есть пострадавшие
- Оккупированный Донбасс превратился в колонию Украины, у которой нет никаких перспектив - журналист
- Оккупированному Донбассу ни воды, ни электричества - ветераны АТО намерены серьезно бороться с "республиками"
- Умер легендарный Джордж Майкл, исполнитель хита "Last Christmas" (ВИДЕО)
- Мобилизация на Майдане: люди массово записываются