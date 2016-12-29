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Украинский ученый стал гражданином РФ

29.12.2016 20:38
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Украинский ученый стал гражданином РФ

Игорь Гашененко перешел на работу в систему российского ОПК.

Украинский ученый-оборонщик Игорь Гашененко и его супруга Людмила Гашененко получили российские паспорта. Документы им вручил вице-премьер Дмитрий Рогозин во время торжественной церемонии, которая прошла перед началом оперативного заседания Коллегии ВПК. Решение о предоставлении гражданства было принято на основании просьбы руководства коллегии в связи с поступившим обращением холдинга «Высокоточные комплексы», который входит в «Ростех». Гашененко работает на одном из заводов, входящих в холдинг, с марта 2016 года.

Как объяснил Рогозин, Гашененко – квалифицированный специалист в области прикладной телеметрической механики и динамики систем взаимодействующих тел, а также теории нелинейных колебаний и вибраций. По словам Рогозина, это позволило ученому в течение короткого времени создать и возглавить на предприятии самые наукоемкие направления конструкторских работ по созданию перспективных систем навигации.

Рогозин также отметил большой опыт научной работы Гашененко. С 1983 по 2014 год он работал в Институте прикладной математики и механики Национальной академии наук Украины, имеет докторскую степень по физико-математическим наукам. С 2011 года Игорь Гашененко является членом Российского национального комитета по теоретической прикладной механике.

 

Источник:  comments.ua.



Теги: Украина, Россия, Донбасс, гражданство
 
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