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В Харькове произошел невероятный случай с самоубийцей-неудачницей

29.12.2016 06:48
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В Харькове произошел невероятный случай с самоубийцей-неудачницей

В Харькове 22-летняя девушка, совершившая попытку суицида, выжила после падения с девятого этажа.

Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на NewsRoom, который цитирует источник в правоохранительных органах.

По информации собеседника, харьковчанка, которая уже ранее говорила о намерении покончить с собой, выпрынула из окна. В результате девушка получила переломы ребер, позвоночника, рук, ног, ушиб мозга, но выжила. В тяжелом состоянии ее госпитализировали в больницу.

В данный момент правоохранители выясняют мотивы такого поступка девушки.

 

Источник: news.online.ua.



Теги: Украина, Донбасс, Харьков, самоубийство
 
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