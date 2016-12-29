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В Харькове произошел невероятный случай с самоубийцей-неудачницей
29.12.2016 06:48
В Харькове 22-летняя девушка, совершившая попытку суицида, выжила после падения с девятого этажа.
Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на NewsRoom, который цитирует источник в правоохранительных органах.
По информации собеседника, харьковчанка, которая уже ранее говорила о намерении покончить с собой, выпрынула из окна. В результате девушка получила переломы ребер, позвоночника, рук, ног, ушиб мозга, но выжила. В тяжелом состоянии ее госпитализировали в больницу.
В данный момент правоохранители выясняют мотивы такого поступка девушки.
Источник: news.online.ua.
Теги: Украина, Донбасс, Харьков, самоубийство
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