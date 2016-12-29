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В Киеве произошло курьезное ограбление с элементами маскарада

29.12.2016 06:25
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В Киеве произошло курьезное ограбление с элементами маскарада

В Киеве грабитель в маскарадной шляпе с блестками ворвался в магазин и, угрожая продавцу ножом, забрал с полки два свитера.

Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на ГУ Национальной полиции.

Разбойное нападение произошло в Оболонском районе Киева. Девушка-продавец рассказала полицейским, что в магазин зашел пьяный мужчина. Размахивая ножом, он забрал с полки товар и убежал.

Полицейским удалось догнать грабителя аж в Новограде-Волынском. Ним оказался ранее судимый 37-летний уроженец Донецкой области.

Мужчина признался в содеянном и рассказал, что планировал украсть деньги из кассы, но испугался, когда продавец нажала тревожную кнопку.


 

Источник: news.online.ua.



Теги: Донбасс, Киев, ограбление
 
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