В Киеве произошло курьезное ограбление с элементами маскарада

29.12.2016 06:25

В Киеве грабитель в маскарадной шляпе с блестками ворвался в магазин и, угрожая продавцу ножом, забрал с полки два свитера.

Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на ГУ Национальной полиции.

Разбойное нападение произошло в Оболонском районе Киева. Девушка-продавец рассказала полицейским, что в магазин зашел пьяный мужчина. Размахивая ножом, он забрал с полки товар и убежал.

Полицейским удалось догнать грабителя аж в Новограде-Волынском. Ним оказался ранее судимый 37-летний уроженец Донецкой области.

Мужчина признался в содеянном и рассказал, что планировал украсть деньги из кассы, но испугался, когда продавец нажала тревожную кнопку.





Источник: news.online.ua.

