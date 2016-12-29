В окупованому Криму ціни ростуть навіть швидше, ніж в Росії

29.12.2016 08:25

Окупований Крим став абсолютним лідером за зростанням цін серед суб’єктів Російської Федерації та територій, що нею незаконно контролюються, - про це replyua.net інформує з посиланням на матеріали видання «15 минут».



Так, нещодавно Росстат оприлюднив дані економічної статистики у регіонах та на окупованій території. За індексом споживчих цін окуповані Крим та Севастополь знаходяться на першому місті, випереджаючи навіть російські регіони, де традиційно «дорого» жити – Москву та Санкт-Петербург. Індекс споживчих цін на окупованому півострові сягнув ста семи відсотків, тоді як середній показник для Росії – сто п’ять відсотків. Таким чином, можна дійти висновку, що в окупованих Криму та Севастополі зростання цін є найбільш стрімким серед всієї вибірки, що не кореспондується з рівнем доходів.



Ще більш пригнічує пересічних мешканців окупованого півострову динаміка цін на послуги житлово-комунального господарства. Наприклад, в окупованому Севастополі значення індексу цін сягнуло показника в сто тридцять один відсоток. На другому місці – Крим з показником сто двадцять чотири відсотки. При цьому, у Росії ЖКГ-послуги подорожчали в середньому на п’ять відсотків.

Источник: replyua.net.