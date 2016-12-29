- Добровольцы в АТО: чем живут и о чем мечтают наши герои. (ВИДЕО)09:25
- Канал «1+1» могут лишить лицензии09:00
- Погода на сегодня08:55
- В окупованому Криму ціни ростуть навіть швидше, ніж в Росії08:25
- Очередная страна отменила визы для украинцев08:05
- Заметки из прифронтового блокнота: Снегопада хмельное вино07:20
- Эксклюзив «Донбасса»: На смену сложному году придёт год «сдержанного оптимизма»07:10
- Кукловоды Савченко спешат, грядут серьёзные проблемы07:05
- В Харькове произошел невероятный случай с самоубийцей-неудачницей06:48
- В Киеве произошло курьезное ограбление с элементами маскарада06:25
В окупованому Криму ціни ростуть навіть швидше, ніж в Росії
Окупований Крим став абсолютним лідером за зростанням цін серед суб’єктів Російської Федерації та територій, що нею незаконно контролюються, - про це replyua.net інформує з посиланням на матеріали видання «15 минут».
Так, нещодавно Росстат оприлюднив дані економічної статистики у регіонах та на окупованій території. За індексом споживчих цін окуповані Крим та Севастополь знаходяться на першому місті, випереджаючи навіть російські регіони, де традиційно «дорого» жити – Москву та Санкт-Петербург. Індекс споживчих цін на окупованому півострові сягнув ста семи відсотків, тоді як середній показник для Росії – сто п’ять відсотків. Таким чином, можна дійти висновку, що в окупованих Криму та Севастополі зростання цін є найбільш стрімким серед всієї вибірки, що не кореспондується з рівнем доходів.
Ще більш пригнічує пересічних мешканців окупованого півострову динаміка цін на послуги житлово-комунального господарства. Наприклад, в окупованому Севастополі значення індексу цін сягнуло показника в сто тридцять один відсоток. На другому місці – Крим з показником сто двадцять чотири відсотки. При цьому, у Росії ЖКГ-послуги подорожчали в середньому на п’ять відсотків.
Источник: replyua.net.
Теги: Россия, Донбасс, Крым, цена, рост цен
- Ради сильной экономики: власти Крыма анонсируют повышение цен
- Яценюк: "Россия мстит Украине, повышая цену на газ" (ВИДЕО)
- Путин прилетел в Крым и примет участие в параде Дня Победы
- Эксперт: "Проще было бы взять несколько пленных ВСУ, которые сейчас на оккупированном Донбассе, и обвинить их в прорыве в Ростовскую область"
- Добровольцы в АТО: чем живут и о чем мечтают наши герои. (ВИДЕО)09:25
- В ДНР и ЛНР началось массовое дезертирство09:10
- На неподконтрольной Луганщине на новогодние праздники отменят комендантский час07:35
- Заметки из прифронтового блокнота: Снегопада хмельное вино07:20
- В Мариуполе появились необычные часы22:13
- Слепые, глухие, а теперь еще и без Интернета. Сайт ОБСЕ атаковали злобные хакеры по заданию российских спецслужб21:22
- В зоне АТО творится страшное20:46
- Цей папірець мені не потрібен: На блокпосту юнак віддав поліцейським атестат про середню освіту “ДНР”20:22
- Боевики подтягивают «Грады» к Светлодарской дуге19:16
- В Мариуполе столкнулись "Форд" и троллейбус. Один человек погиб 18:51
- Трамп решил повторить подвиг Кеннеди09:40
- Ученые обнаружили "ген руководителя"09:30
- Добровольцы в АТО: чем живут и о чем мечтают наши герои. (ВИДЕО)09:25
- В ДНР и ЛНР началось массовое дезертирство09:10
- Канал «1+1» могут лишить лицензии09:00
- Погода на сегодня08:55
- Третий черный ящик самолета Ту-154, разбившегося в Черном море, разрушен08:48
- Эксперт: Россияне сейчас верят не в Путина, а в Трампа, именно от него зависит, что будет с Россией08:30
- В окупованому Криму ціни ростуть навіть швидше, ніж в Росії08:25
- На могиле Жанны Фриске установили памятник 08:15
- Эксклюзив «Донбасса»: На смену сложному году придёт год «сдержанного оптимизма»07:10
- Экономический прогноз для Украины на 2017 год: от прагматизма к пессимизму19:58
- Российская оккупация: кто на очереди?19:33
- Как живет эвакуированный из Крымского конно-спортивный клуб18:02
- Не «хунта», а «сходняк»: тени прошлого украинской власти11:07
- Чем грозит Украине признание Майдана госпереворотом10:59
- Киев — самая опасная столица Европы13:40
- 20 вещей. которые НЕОБХОДИМО выбросить до Нового года13:00
- "Только силовые рычаги смогут заставить Путина понять, что война в Украине - это капкан для РФ": Бутусов о неутешительных перспективах оккупантов после Светлодарской дуги11:25
- У войны нечеловеческое лицо - волонтер11:08
- Что выявили при осмотре тел бойцов, убитых на Светлодарской дуге
- Кремль уже подготовил почву для "слива" "ЛДНР"
- Вокруг блокады оккупированного Донбасса разгорается громкий скандал: Георгий Тука рассказал о подозрительной роли нардепа Семенченко
- «Хаос и анархия» на блокпостах
- Трамп приступил к изучению военных действий в Украине
- В Донецке во дворе многоэтажного дома прогремел взрыв, есть пострадавшие
- Оккупированный Донбасс превратился в колонию Украины, у которой нет никаких перспектив - журналист
- Оккупированному Донбассу ни воды, ни электричества - ветераны АТО намерены серьезно бороться с "республиками"
- Умер легендарный Джордж Майкл, исполнитель хита "Last Christmas" (ВИДЕО)
- Загадочная смерть советника Плотницкого в Луганске: появились шокирующие подробности мерзких преступлений террориста Литвина в "ЛНР"