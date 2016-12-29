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В Украине могут измениться правила отбора банков для выплаты пенсий

29.12.2016 12:40
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В Украине могут измениться правила отбора банков для выплаты пенсий

АМКУ получил обращения от банкров и направил свои предложения Кабмину.

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) предлагает пересмотреть положения правительственных постановлений для обеспечения конкурентных условий отбора банков для выплаты пенсий, пособий и заработной платы работникам бюджетных учреждений. Решение о направлении таких предложений АМКУ одобрил 28 декабря.

"Действующий порядок организации выплаты пенсий, денежной помощи и зарплаты работникам бюджетных учреждений, в том числе государственной помощи внутренне перемещенным лицам, может привести к ограничению конкуренции в соответствующем сегменте рынка банковских услуг", – отмечают в АМКУ.

Так, АМКУ получил заявления банков и обращение профсоюза относительно соответствиятаких правил законодательству о защите экономической конкуренции. Кроме того, банкиры отметили в обращении к АМКУ, что сейчас единственным учреждением для выплат внутренне перемещенных лиц является государственный "Ощадбанк". 

Среди прочего, по оценке банкиров, требование к банкам-претендентам о наличии активов в размере не менее 1% от активов банковской системы не является критерием надежности.

Кроме того требованию о контроле банка-претендента международными финансовыми и банковскими учреждениями с международным рейтингом инвестиционного класса отвечают лишь несколько финучреждений.

 

Источник:  segodnya.ua.



Теги: Украина, Донбасс, банк, пенсия, правила, выплаты
 
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