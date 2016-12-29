В Украине могут появиться платные дороги

29.12.2016 19:30

Между Министерством инфраструктуры Украины и инвесторами проводится обсуждение проекта строительства отдельных участков дорог, за пользование которыми будет сниматься плата. Как передает reolyua.net, такое заявление в интервью журналистам прозвучало от руководителя ведомства Владимира Омеляна. По его словам, правительство провело переговоры с двумя компаниями западных стран, которые выражают готовность на теоретическом уровне попробовать, как в Украине этот эксперимент будет проводиться. Предполагается, что для его проведения в 2017 году будут взяты несколько десятков километров. Министр также добавил, что работа инвесторов может быть начата уже спустя примерно год, а появление самой дороги стоит ожидать через два или три года.



Владимир Омелян рассказал о проводимой работе над новыми концессионными законами. Представление закона в парламенте запланировано примерно на март или апрель, хотя ранее ожидалось, что это произойдет в декабре. Однако не успели с оговоренными сроками и члены международной юридической компании, взявшиеся за работу. Чиновник подчеркнул, что речь может идти только о новых платных дорогах.

Источник: replyua.net.