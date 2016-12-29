Жлобство обыкновенное: нардеп Яценюка забрал у детей «подарок»

29.12.2016 19:15

Народный депутат от "Народного фронта" Александра Кодола забрал подаренную жителям села Володькова Дивыця на Черниговщине детскую площадку после того, как его политсила проиграла выборы в местной территориальной громаде.

Так, о поступке нардепа сообщил местный дачник Александр Альбинский в Facebook, передает движение Чесно.

"В Черниговской области есть красивое село Володькова Дiвиця (бывшие Красные Партизаны). Это большой населенный пункт, почти городок, на территории которого нет ни одной нормальной детской площадки, и вот этот кадр от партии "Народный Фронт" который баллотировался в этом округе, не просто обещал новую площадку, он ее даже привез. Привез качельки, горку, песочницу, еще какие то элементы, выгрузил, а когда узнал, что там с выборами пролетел - погрузил все обратно и увез!", - написал он.

По его словам, Кодола забрал свой подарок в канун дня Святого Николая.

Данный факт подтвердил заместитель сельского главы Володьковой Дивыци Валерий Кириченко. Более того, по его словам, община села обращалась с просьбой к депутату установить детскую площадку и даже собирала подписи.

"Они нам год обещали детскую площадку. Потом привезли ее сразу перед выборами в территориальную общину, даже не устанавливали, а после выборов - приехали и забрали ... А нам теперь говорят - "Вам не будем ставить". Я лично звонил помощнику Кодолы.

По словам чиновника, площадка была куплена на государственные средства.

"У нас местные выборы были 18 декабря, а они его забрали после выборов 19 декабря. Раз в день святого Николая", - добавил Кириченко, заверив, что жители села очень возмутились такими действиями депутата.

Кириченко отметил, что в селе полно проблем и без детской площадки и лучше бы вместо выделенных 20 площадок на район выделили средства на ремонт школьной крыши.

Источник: from-ua.com.