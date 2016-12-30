На Софийской площади в Киеве в новогоднем концерте примут участие более тысячи артистов

30.12.2016 22:45

В концерте на Софийской площади в столице, который будет проходить в новогоднюю ночь, примут участие более тысячи артистов, сообщила в эфире "112 Украина" организатор праздника Татьяна Мыколаенко.

"Празднование нового года на Софийской площади начнется в 22:00 и будет продолжаться до утра. У нас будет большой звездный концерт, где примут участие более тысячи артистов и будем встречать новый год с государственным эстрадно-симфоническим оркестром", - сообщила она.

Отметим, столичные медики переходят на усиленный режим работы в период новогодних праздников.

Ранее на усиленный режим работы перешла столичная полиция.