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НБУ повысил курс доллара и евро на 30 декабря

30.12.2016 09:55
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НБУ повысил курс доллара и евро на 30 декабря

Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривны по отношению к иностранным валютам на пятницу, 30 декабря.

Так, курс доллара вырос на 30 коп. - до 27,19 грн.

Евровалюта укрепилась на 45 коп. - до 28,42 грн.

Курс российского рубля установлен на уровне 0,451 грн.


Фото: 112.ua/

Теги: Украина, Донбасс, евро, доллар, курс валют
 
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