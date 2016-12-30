НБУ повысил курс доллара и евро на 30 декабря

30.12.2016 09:55

Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривны по отношению к иностранным валютам на пятницу, 30 декабря.

Так, курс доллара вырос на 30 коп. - до 27,19 грн.

Евровалюта укрепилась на 45 коп. - до 28,42 грн.

Курс российского рубля установлен на уровне 0,451 грн.