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Новогоднее застолье: как и чем сервировать праздничный стол
Наступающий 2017 год пройдет под символом Огненного Петуха. Астрологи рекомендуют сервировать стол как можно ярче и праздничнее, ведь хозяин года очень любит сочетания разных красок.
Гостям стоит подать мясные и рыбные блюда, приготовленные на огне, от блюд из птицы лучше отказаться. Не ставьте на стол цельные яйца, однако, их можно добавить в салат. Для декора используйте натуральные материалы – салфетки из льна, плетенные корзиночки, деревянные подставки. Кстати, символ года ценит умеренность и простоту, а они на новогоднем застолье будут полезны даже тем, кто не верит в астрологию.
Новогодний стол ломится от деликатесов и вкусных блюд. Хотите попробовать всё, но не переесть и избежать проблем с пищеварением – воспользуйтесь нашими советами:
- Ограничьте соленья – их употребление способствует сильной жажде и задержке воды, кроме этого они разжигают аппетит.
- При добавлении в салаты выбирайте соленые заготовки, а не маринованные – последние сильнее раздражают желудок из-за содержания уксуса.
- Попробуйте заменить мясо на рыбу или морепродукты там, где это возможно. Рыбный белок легче мясного и не так быстро вызывает тяжесть в желудке. Мясо лучше запекать или отваривать, но не жарить.
- Продумайте праздничную программу так, чтобы больше двигаться, а не только сидеть за столом.
- Откажитесь от крепких напитков – они очень калорийны и повышают тягу к еде.
- Выбирайте фруктовые десерты – фрукты и ягоды очень любит хозяин года, кроме этого, они усваиваются намного легче выпечки или тортов.
- Запивайте еду обычной водой, газировка содержит много сахара и усиливает действие алкоголя, а сок очень калориен.
- Не накладывайте большие порции – попробуйте всего по чуть-чуть, а не по полной тарелке.
- Откажитесь от пельменей, мантов и пирожков – мясо в тесте является большой нагрузкой на поджелудочную железу, активность работы которой снижается к вечеру.
- Если вы на диете – перед застольем выпейте стакан воды, а за 30 минут до него съешьте яблоко или любой другой продукт, богатый клетчаткой.
Фото: 2longlife.com/
Теги: Донбасс, праздник, новый год, советы
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