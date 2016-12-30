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Погода в Украине 30 декабря: пасмурно, без осадков

30.12.2016 08:40
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Погода в Украине 30 декабря: пасмурно, без осадков

До самого вечера будет держаться пасмурная погода, и лишь под конец дня небо очистится от облаков.

Температура воздуха днем в стране -1...+1 градусов; ночные показатели будут -2...-4. Ветер западного направления 5-10 м/с.

В центральных областях без существенных осадков. Температура воздуха в среднем по региону днем -1...+1, ночью  -2...-4.

На севере Украины синоптики обещают без осадков. Температура воздуха в среднем по региону днем -1...+1, ночью  -2...-4.

В городах восточной Украины осадков не ожидается. Температура воздуха днем от 0 до -2, ночью -4...-6.

В южных областях без существенных осадков. Температура днем +1...+3, ночью -2...-4.

В западной части преимущественно дожди, местами мокрый снег. Температура воздуха в регионе ожидается +2...+4, ночью -1...-3.


Фото: telegraf.com.ua/

Теги: Украина, Донбасс, погода, зима
 
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