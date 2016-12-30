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Создатель популярных компьютерных игр "Козаки" и STALKER отказался ехать в Россию на форум

30.12.2016 17:43
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Создатель популярных компьютерных игр "Козаки" и STALKER отказался ехать в Россию на форум

Украинский программист-миллионер, создатель популярных компьютерных игр "Козаки" и STALKER Сергей Григорович отверг приглашение россиян на IT-конференцию в Санкт-Петербурге.

Об этом Григорович написал на своей странице в facebook.

"Пригласил СПБГУ на форум IT выступить в Питер перед студентами. Написал ответ:

"Здравствуйте, ***.

Я с удовольствием общаюсь, провожу форумы и вижу в этом смысл и для себя, и для молодых людей. Но Я гражданин Украины, а с РФ у нас война. Отдаю себе отчёт, что в современном мире коллаборационизм норма, а отношение между людьми важнее, чем политика, но придерживаюсь традиционных, консервативных взглядов по этому вопросу. Для меня это, как приехать в Мюнхен по приглашению на форум промышленников в 1941 году, когда оккупант подошёл к Киеву. Поэтому выступить сейчас в России не смогу. Поймите меня правильно.

Но с удовольствием приеду, когда установится мир, будут возвращены территории моей Родины и снова заработают договора о мире, не нападении и гарантии территориальной целостности Украины со стороны РФ.

С уважением, Сергей Григорович.".



Фото: www.stalker-modi.ru/

Теги: Украина, Донбасс, игра, миллионер, создатель, Сергей Абрамов
 
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