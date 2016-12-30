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Станет ли Украина разменной монетой в отношениях Кремля и Белого дома?
Наверное, многих в Украине мучает страшный вопрос – станет ли защищать Украину новый президент США Дональд Трамп или отдаст на съедение кремлевским людоедам? И чем ближе 20 января - дата инаугурации 45 президента США, тем страшнее становится. Слишком непредсказуем этот Трамп и слишком явно симпатизирует он России, пишет сайт unian.net.
Симпатии к империи зла сквозили в его речах не только во время избирательной компании, но и продолжают «радовать» слушателей сейчас. То Трамп восхищается теплым письмом от Путина, то говорит, что новые санкции против России за кибератаки во время президентских выборов – не актуальны.
Более того, он даже намерен остановить некоторых сенаторов (к примеру, Линдси Грэма), которые накануне заявили о необходимости ввести жестких санкций лично против Путина. Интересно раньше было читать гадания экспертов по поводу отношений Трампа к России. После объявления результатов выборов призывали подождать – с кого новоизбранный лидер Америки сформирует свою команду? Кто станет госсекретарем? И что получили – на высокопоставленные должности Трамп предлагает назначить Ральфа Тиллерсона и Майкла Флина, которые, мягко говоря, очень благожелательно настроены к России.
Неудивительно, что New York Times отметила: Москва помогла Дональду Трампу одержать победу на выборах, и, в благодарность, избранный президент США якобы будет всячески потворствовать российским властям, о чем свидетельствует назначение Рекса Тиллерсона госсекретарем США.
Теперь некоторые эксперты и политики (причем, американские) считают, что, поскольку Трамп – бизнесмен, причем, бизнесмен гениальный (семь раз становился банкротом, но затем вставал с колен), то он попытается не конфликтовать с Путиным, а использовать его в своих целях. Другими словами – попытается загребать жар чужими руками. Использовать Россию, чтобы утихомирить военные действия во многих горячих точках планеты.
Если это случится, то, вполне очевидно, Россия потребует «плату». А главный приз для Кремля – восстановления контроля на постсоветском пространстве. Прежде всего – над Украиной и Грузией.
Конечно, есть вариант, что история повторится. К примеру, Буш-младший не раз называл кремлевского домочадца другом, а во время чаепития в своем техасском ранчо посмотрел в глаза Путину и «увидел там душу». Тот как друг ответил – развязал войну против Грузии, захватил часть ее территории. Барак Обама также мечтал перезагрузить отношения с Россией. А чем все закончилось? Обвинениями, что путинская Россия вместе с террористами из «Исламского государства» и возбудителем лихорадки Эбола – в списке главных угроз Америки.
Кстати, Обама мог остановить оккупацию Крыма и войну на Донбассе. Точно также, как и войну в Сирии. Но он предпочел беззубость, чем полностью развязал Путину руки. Если ранее тот терроризировал свое население, то теперь он сеет смерть в Украине и Сирии. Правда, в последние дни Обама хочет, как бы, наверстать упущенное. Недавно расширил список российских компаний, против которых введены санкции. Теперь вот обещает «новый подарочек» Путину под Новый год.
Все бы хорошо, но вот только Трамп это не приветствует и говорит, что до 20 января осталось недолго. Да и некоторые республиканцы пугают – говорят, что 80% указов Обамы будут отменены. Как бы Украина не стала жертвой и разменной монетой этого банального противостояния демократов и республиканцев, добра и зла.
Фото: https://www.google.com.ua
Теги: Украина, Россия, США, Донбасс, монета, трамплин
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