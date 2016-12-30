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Топ-десятка Украины 2016 года
Главные «наши» герои спортивных арен по версии «Донбасса»
Василий ЛОМАЧЕНКО, бокс
Чемпион мира WBO в полулёгком весе (57,153 кг) в 2016 году перешёл на категорию тяжелее, во второй полулёгкий вес (58,967 кг) и сразу добился успеха. 11 июня в нью-йоркском «Мэдисон Сквер Гарден» украинец отобрал чемпионский пояс WBO у пуэрториканца Романа Мартинеса, нокаутировав соперника в пятом раунде. Василий установил новый боксёрский рекорд, став обладателем поясов в двух весовых категориях всего за семь боёв - в 2014-м японцу Наои Иноуэ потребовалось для этого восемь поединков. 26 ноября в Лас-Вегасе Ломаченко уверенно защитил новый титул - основательно избитый им ямаец Николас Уолтерс после седьмого раунда отказался продолжать бой.
«ШАХТЁР», футбол
Год был для «горняков» неоднозначным. Весной команда ещё при Мирче Луческу упустила «золото» чемпионата, но завоевала Кубок Украины. Новый сезон, уже под началом Паулу Фонсеки, начала с двух неудач - проигрыша тем же киевлянам в Суперкубке и швейцарскому «Янг Бойз» в квалификации Лиги чемпионов. После чего осечек у дончан больше не было, а их выступление в Лиге Европы стало основанием для включения в данный «хит-парад». В групповом турнире дончане расправились с турецким «Коньяспором» - 1:0 и 4:0, бельгийским «Гентом» - 5:0 и 5:3, португальской «Брагой» - 2:0 и 4:2 и установили достижение, которое можно только повторить - шесть побед из шести.
Юрий ЧЕБАН, гребля на байдарках и каноэ
Украинский спортсмен в Рио-де-Жанейро стал «единственным и неповторимым» олимпийским чемпионом в суперспринте на каноэ-одиночке. «Двухсотка» дебютировала на Олимпиадах только в 2012 году, и Юрий тогда завоевал первое «золото». А затем МОК исключил её из программы соревнований, но - только после Рио. Вторым и последним чемпионом снова стал Чебан, вырвавший в финале победу на самом финише за счёт рискованного «подседа». Причём с новым олимпийским рекордом - 39,279 с. Таким образом, Чебан вошёл в элитарный клуб украинских мультичемпионов Олимпиад, присоединившись к Яне Клочковой (четыре «золота»), Лилии Подкопаевой и Василию Ломаченко (по два).
Анна РИЗАТДИНОВА, художественная гимнастика
Наша прима художественной гимнастики в течение всего года выступала на стабильно высоком уровне. Анна собрала богатейший «урожай» на этапах Кубка мира - по девять золотых и серебрянных, шесть бронзовых наград. На чемпионате Европы в израильском Холоне была третьей в многоборье с рекордной для себя суммой баллов - 75,299. В олимпийском Рио завоевала «бронзу» в абсолютном первенстве - максимум возможного, поскольку опередить россиянок Мамун и Кудрявцеву сейчас нереально. И завершила сезон серебряным призёром в индивидуальном многоборье и бронзовым в командном на клубном чемпионате мира в Токио.
Павел ТИМОЩЕНКО, современное пятиборье
Несмотря на то, что Тимощенко отправлялся на Олимпиаду в Бразилию в ранге действующего чемпиона мира, многого от него не ждали. Причина - тяжёлый перелом ноги при падении с лошади в августе 2015-го, в результате чего он полгода вообще не тренировался. И грустные прогнозы вроде бы сбывались: в фехтовании Павел был пятым, после плавания откатился на девятую позицию, после конкурса шёл в общем зачёте восьмым. Однако в «комбайне» (бег и стрельба) выступил блестяще, в частности - отстрелялся лишь с двумя промахами, и в итоге завоевал «серебро», отстав от победителя, россиянина Александра Лесуна, всего на семь баллов.
Олег ВЕРНЯЕВ, гимнастика
До Олимпиады Олег хорошо «размялся» на чемпионате Европы, завоевав «золото» в опорном прыжке и «серебро» на брусьях. А в Рио в абсолютном первенстве был буквально в шаге от того, чтобы свергнуть с трона «короля многоборья» последних семи лет Кохея Учимуру: после пяти видов опережал японца на 0,881 балла, но небольшой «доскок» при приземлении с перекладины «превратил» золотую медаль украинца в серебрянную. Спортсмен, конечно, был ужасно расстроен, но показал умение «держать удар»: шесть дней спустя таки взял желанное олимпийское «золото», очень уверенно отработав на своих коронных брусьях программу сложностью 7,1.
Наталья ПРИЩЕПА, лёгкая атлетика
21-летняя ровенчанка приятно удивила в июне на чемпионате страны, когда в компании куда более опытных и именитых соперниц выиграла 800-метровку и завоевала путёвку на Олимпиаду. А затем в июле преподнесла сюрприз на чемпионате Европы в Амстердаме - в финальном забеге на финише буквально «пробила стену» из соперниц и первой достигла «ленточки». Отметим, что эта медаль Прищепы так и осталась для Украины единственной вообще на этом первенстве континента и «золотой» на главных легкоатлетических турнирах 2016 года.
Александр УСИК, бокс
17 сентября Усик пополнил славную когорту наших чемпионов профи-ринга. На гданьской «Эрго Арене» в титульном бою за пояс WBO в первом тяжёлом весе (90,717 кг) украинский «Кот» в 12 раундах одержал победу по очкам над действующим чемпионом и «хозяином» ринга Кжиштофом Гловацким. Триумфа украинец достиг в своем 10-м бою и стал рекордсменом в данной весовой категории, побив достижение легендарного Эвандера Холифилда, затратившего в середине 80-х на это на два «шага» больше. А ровно два месяца спустя Александр дебютировал на американском ринге и на арене «Форум» в Инглвуде отлично провёл первую защиту титула, нокаутировав в девятом раунде южноафриканца Табисо Мчуну.
Жан БЕЛЕНЮК, греко-римская борьба
В марте украинский борец (категория 85 кг) одержал победу на чемпионате Европы в Риге и к Олимпиаде подошёл в отличной форме: в Рио как вихрь промчался к финалу, «не заметив» по пути египтянина Саида (9:0), болгарина Байракова (10:1) и представителя Беларуси Гамзатова (6:0). Увы, финальную встречу россиянину Давиду Чакветадзе украинец проиграл 2:9 - правда, при очень сомнительном судействе. Жан повёл после первого периода 2:0, однако весь второй провёл в партере, благодаря чему соперник получил возможность переломить ход поединка. А судил схватку грузина с российским паспортом Чакветадзе… проживающий в Твери грузин Темо Казарашвили. Так что честь и хвала Беленюку - он сделал всё, что мог.
Ирина ДЕХА, тяжёлая атлетика
Наша юная «звезда помоста» (14 мая Ирине исполнилось 20 лет) сотворила настоящую сенсацию на взрослом чемпионате Европы, проходившем в апреле в норвежском Ферде. «Девчонка» взяла весь комплект медалей в категории до 75 кг, выиграв рывок - 115 кг, толчок - 135 кг и сумму - 250 кг, причём первый и третий результаты стали рекордами Украины. В июле на юниорском чемпионате мира в Тбилиси харьковчанка была первой в рывке и сумме (116 и 254 кг), обновив свои же национальные достижения, и второй в толчке. А в декабре в Израиле на молодёжном чемпионате Европы Ирина снова сделала «золотой» хет-трик с тремя рекордами страны - 119+141=260 кг.
Ведущий страницы - Юрий ОКУНЬ.
Теги: Украина, Донбасс, спорт
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