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Украина будет судиться с Россией за нарушение договора о дружбе
Украина подготовила иск в международный суд против России из-за нарушения договора о дружбе. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Вадим Пристайко, передает "Укринформ".
"В так называемом большом Договоре о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией написано, что Россия уважает территориальную целостность и нерушимость существующих границ. Сейчас мы берем эту статью и несем в международный суд. Мы на протяжении года готовили соответствующий иск, теперь эта подготовка закончилась", – сказал Пристайко.
Дипломат подчеркнул, что пока этот пункт, который Россия не выполняет, есть в договоре, "нам есть за что ее судить".
"А если бы мы позволили себе расторгнуть этот договор, россияне нам сказали бы: "Подождите, мы ничего не нарушили, потому что не брали на себя никаких обязательств". Поэтому мы не можем позволить России соскочить с такого крючка", – отметил замминистра.
Напомним, ООН создала трибунал, который начнет рассмотрение дела по иску Украины к России касательно морских акваторий и континентального шельфа Крыма.
Фото: donbass.ua/
Теги: Украина, Россия, Донбасс, суд, договор, дружба
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