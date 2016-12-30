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В 2017 году Кабмин намерен продать харьковский "Турбоатом", Запорожский алюминиевый комбинат и еще целый перечень предприятий

30.12.2016 20:20
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В 2017 году Кабмин намерен продать харьковский "Турбоатом", Запорожский алюминиевый комбинат и еще целый перечень предприятий

Кабинет министров Украины намерен пустить с молотка еще ряд предприятий. Соответствующее распоряжение №1057-р от 28 ноября опубликовано на правительственном сайте.

Согласно  распоряжению, приватизации подлежат 68% акций ПАО "Запорожский производственный алюминиевый комбинат" (ЗАлК), 75,2% акций ПАО "Турбоатом" и 99,999% акций ОАО "Ориана". Продать предприятия в Кабмине планируют до 30 ноября 2017 года. 

Также планируется расширить приватизационный список предприятий, часть акций которых подлежат продаже через открытый конкурс. Так, например, до конца ноября 2017 года планируется реализовать 57% акций ОАО "Львовский завод "Автопогрузчик", 50% ОАО "Оснастка", 30,9% ОАО "Каменец-Подольсксельмаш", 25,998% "Автоливмаш" и 22,555% акций ПАО по газоснабжению и газификации "Коростышевгаз"    

Кроме того, распоряжение продлевает сроки продажи 99,995% акций "Сумыхимпром" и 99,5% акций "Ивано-Франковский локомотиворемонтный завод" до 30 ноября 2017 года.

Отметим, в рамках "большой приватизации" Фонд госимущества планирует продать 178 объектов, принадлежащих государству. 


Фото: https://www.google.com.ua

Теги: Украина, Донбасс, Кабинет министров, приватизация, предприятие, турбина
 
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