В центре Киева из огнестрельного оружия ранены мужчина и женщина

30.12.2016 21:15

Как сообщает корреспондент "Сегодня.ua"/, в центре Киева у Дворца спорта из огнестрельного оружия тяжело ранены мужчина и женщина.

В помещении и на дворе огромные лужи крови. В критическом состоянии оба госпитализированы в 17 больницу.

На месте работает полиция и оперативно-следственная группа.