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В центре Киева из огнестрельного оружия ранены мужчина и женщина

30.12.2016 21:15
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В центре Киева из огнестрельного оружия ранены мужчина и женщина

Как сообщает корреспондент "Сегодня.ua"/, в центре Киева у Дворца спорта из огнестрельного оружия тяжело ранены мужчина и женщина. 

В помещении и на дворе огромные лужи крови. В критическом состоянии оба госпитализированы в 17 больницу.

На месте работает полиция и оперативно-следственная группа.


Фото: kiev.segodnya.ua/

Теги: Донбасс, Киев, женщина, мужчина, ранение
 
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