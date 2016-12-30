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Заказные убийства в Украине: цена от 8 тысяч до миллиона гривен
Тридцать девять заказных убийств произошли в Украине в уходящем году, из них раскрыто — 18. Об этом рассказал и. о. главы Нацполиции Вадим Троян, - пишет "Сегодня".
Полиция установила, что в 25 случаях мотивом заказных убийств был "чистый криминал", то есть, например, разборки между бизнесменами, в остальных 14-ти имела место бытовая подоплека — например, семейные конфликты между мужьями, женами и прочими родственниками.
Всего же, по статистике МВД, за последние 10 лет больше всего заказных убийств — 56 — произошло в 2006-м. "Это можно объяснить тем, что в те годы, на фоне смены политической обстановки, класcифицировать убийства как заказные было модно, мол, раскрыли не просто убийство, а заказное, — говорит руководитель Центра исследований правоохранительной деятельности Олег Мартыненко. — Однако на практике количество убийств за деньги не превышает 5% от общего числа умышленных убийств".
Только на этой неделе в Украине поймали сразу двух организаторов заказных убийств — в Винницкой и Харьковской областях. На Виннитчине организатор, пойманный с поличным, сообщил полиции, что он заказал бывшему заключенному "поломать" своего старшего брата за то, что тот избил отца и маму. В полиции говорят, что в этой семье на протяжении длительного времени был конфликт — глава семьи не хотел прописывать в квартире старшего сына и дочь, и дело нередко доходило до драк. Вот младший сын и подыскал киллера и за 10 тысяч гривен заказал убийство. Через своих информаторов о заказе узнала полиция и инсценировала убийство старшего брата, после чего задержала заказчика. Еще один случай произошел в Харьковской области. Там группировка из бывших заключенных всего за 8 тысяч гривен подрядилась убить человека, но по стечению обстоятельств им не удалось довести дело до конца — жертву лишь ранили, и медикам удалось его спасти. Сами же киллеры сбежали в Киев, но их задержали, и теперь им грозят пожизненные сроки.
В полиции рассказывают, что стоимость услуг киллера зависит, прежде всего, от его статуса и статуса жертвы. Некоторые киллеры, особенно из числа бывших осужденных, берутся за дело даже за смешные 8 тысяч гривен, если, конечно, жертва — не усиленно охраняемый бизнесмен. А максимальная стоимость, которую киллеры называли в 2016-м за исполненное убийство, — миллион гривен. По данным прокуратуры Днепропетровской области, такую сумму запросил киллер, когда ему заказали убить местного жителя, задолжавшего несколько миллионов гривен. Прокуроры уточняют, что заказчик-кредитор рассчитывал взыскать долг с родственников жертвы.
Фото: hronika.info/
Теги: Украина, Донбасс, убийство, киллер, заказ
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